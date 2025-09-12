Daugiau apie CRYSTAL

DeFi Kingdoms Crystal logotipas

DeFi Kingdoms Crystal kaina (CRYSTAL)

Neįtraukta į sąrašą

1 CRYSTAL į USD – tiesioginė kaina:

$0.00718346
+0.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:24:28(UTC+8)

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00704258
24 val. žemiausia
$ 0.00733606
24 val. aukščiausia

$ 0.00704258
$ 0.00733606
$ 34.6
$ 0.00505587
+0.11%

+0.23%

+6.77%

+6.77%

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) realiojo laiko kaina yra $0.00718346. Per pastarąsias 24 valandas CRYSTAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00704258 iki aukščiausios $ 0.00733606 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRYSTAL kaina yra $ 34.6, o žemiausia – $ 0.00505587.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRYSTAL per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – +0.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) rinkos informacija

$ 1.10M
--
$ 1.70M
152.83M
236,119,153.5480769
Dabartinė DeFi Kingdoms Crystal rinkos kapitalizacija yra $ 1.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CRYSTAL apyvartoje yra 152.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 236119153.5480769. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.70M

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) kainos istorija USD

Šiandienos DeFi Kingdoms Crystal kainos pokytis į USD: $ 0.
DeFi Kingdoms Crystal 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001388289.
DeFi Kingdoms Crystal 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002166308.
DeFi Kingdoms Crystal 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000889378560913611.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.23%
30 dienų$ +0.0001388289+1.93%
60 dienų$ +0.0002166308+3.02%
90 dienų$ +0.000889378560913611+14.13%

Kas yra DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) išteklius

Oficiali svetainė

DeFi Kingdoms Crystal kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeFi Kingdoms Crystal prognozes.

Peržiūrėkite DeFi Kingdoms Crystal kainos prognozę dabar!

CRYSTAL į vietos valiutas

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Tokenomika

Supratimas apie DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CRYSTALišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

Kiek DeFi Kingdoms Crystal(CRYSTAL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CRYSTAL kaina USD valiuta yra 0.00718346USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CRYSTAL į USD kaina?
Dabartinė CRYSTAL kaina USD valiuta yra $ 0.00718346. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DeFi Kingdoms Crystal rinkos kapitalizacija?
CRYSTAL rinkos kapitalizacija yra $ 1.10MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CRYSTAL apyvartoje?
CRYSTAL apyvartoje yra 152.83MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CRYSTAL kaina?
CRYSTAL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 34.6USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CRYSTAL kaina?
CRYSTAL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00505587USD.
Kokia yra CRYSTAL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CRYSTAL yra --USD.
Ar CRYSTAL kaina šiais metais kils?
CRYSTAL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CRYSTAL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.