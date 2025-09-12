Daugiau apie DFNDR

Defender Bot kaina (DFNDR)

$0.00207366
+2.10%1D
Defender Bot (DFNDR) kainos grafikas realiu laiku
Defender Bot (DFNDR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00202595
24 val. žemiausia
$ 0.00207403
24 val. aukščiausia

$ 0.00202595
$ 0.00207403
$ 0.299994
$ 0.00200711
+2.13%

-4.45%

-4.45%

Defender Bot (DFNDR) realiojo laiko kaina yra $0.00207366. Per pastarąsias 24 valandas DFNDR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00202595 iki aukščiausios $ 0.00207403 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DFNDR kaina yra $ 0.299994, o žemiausia – $ 0.00200711.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DFNDR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +2.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Defender Bot (DFNDR) rinkos informacija

$ 171.87K
--
$ 171.87K
82.88M
82,884,186.17110367
Dabartinė Defender Bot rinkos kapitalizacija yra $ 171.87K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DFNDR apyvartoje yra 82.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 82884186.17110367. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 171.87K

Defender Bot (DFNDR) kainos istorija USD

Šiandienos Defender Bot kainos pokytis į USD: $ 0.
Defender Bot 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005897391.
Defender Bot 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005662385.
Defender Bot 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001021830398672269.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.13%
30 dienų$ -0.0005897391-28.43%
60 dienų$ -0.0005662385-27.30%
90 dienų$ -0.001021830398672269-33.01%

Kas yra Defender Bot (DFNDR)

Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified.

Defender Bot (DFNDR) išteklius

Defender Bot kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Defender Bot (DFNDR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Defender Bot (DFNDR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Defender Bot prognozes.

Peržiūrėkite Defender Bot kainos prognozę dabar!

DFNDR į vietos valiutas

Defender Bot (DFNDR) Tokenomika

Supratimas apie Defender Bot (DFNDR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DFNDRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Defender Bot (DFNDR)

Kiek Defender Bot(DFNDR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DFNDR kaina USD valiuta yra 0.00207366USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DFNDR į USD kaina?
Dabartinė DFNDR kaina USD valiuta yra $ 0.00207366. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Defender Bot rinkos kapitalizacija?
DFNDR rinkos kapitalizacija yra $ 171.87KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DFNDR apyvartoje?
DFNDR apyvartoje yra 82.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DFNDR kaina?
DFNDR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.299994USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DFNDR kaina?
DFNDR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00200711USD.
Kokia yra DFNDR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DFNDR yra --USD.
Ar DFNDR kaina šiais metais kils?
DFNDR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DFNDR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Defender Bot (DFNDR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

