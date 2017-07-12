DeepOnion (ONION) Tokenomika
DeepOnion (ONION) Informacija
"DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017.
Features delivered by the DeepOnion team:
DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)"
DeepOnion (ONION) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius DeepOnion (ONION) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
DeepOnion (ONION) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti DeepOnion (ONION) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ONION tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ONION tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ONION tokenomiką, galite peržiūrėti ONION tokeno kainą realiuoju laiku!
ONION kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda ONION? Mūsų ONION kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.