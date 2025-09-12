Daugiau apie ONION

DeepOnion kaina (ONION)

1 ONION į USD – tiesioginė kaina:

$0.01346962
0.00%1D
DeepOnion (ONION) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:38:45(UTC+8)

DeepOnion (ONION) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 20.2
$ 0.00312193
-0.83%

-0.83%

DeepOnion (ONION) realiojo laiko kaina yra $0.01346962. Per pastarąsias 24 valandas ONION svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ONION kaina yra $ 20.2, o žemiausia – $ 0.00312193.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ONION per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DeepOnion (ONION) rinkos informacija

$ 270.54K
$ 270.54K$ 270.54K

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

20.08M
20.08M 20.08M

--
----

Dabartinė DeepOnion rinkos kapitalizacija yra $ 270.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ONION apyvartoje yra 20.08M vienetų, o bendras kiekis siekia . Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 0.00

DeepOnion (ONION) kainos istorija USD

Šiandienos DeepOnion kainos pokytis į USD: $ 0.
DeepOnion 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0050208708.
DeepOnion 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0054789645.
DeepOnion 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0107308056092558.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0050208708-37.27%
60 dienų$ -0.0054789645-40.67%
90 dienų$ -0.0107308056092558-44.34%

Kas yra DeepOnion (ONION)

"DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017. Features delivered by the DeepOnion team: DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)"

DeepOnion (ONION) išteklius

DeepOnion kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DeepOnion (ONION) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeepOnion (ONION) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeepOnion prognozes.

Peržiūrėkite DeepOnion kainos prognozę dabar!

ONION į vietos valiutas

DeepOnion (ONION) Tokenomika

Supratimas apie DeepOnion (ONION) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ONIONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DeepOnion (ONION)

Kiek DeepOnion(ONION) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ONION kaina USD valiuta yra 0.01346962USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ONION į USD kaina?
Dabartinė ONION kaina USD valiuta yra $ 0.01346962. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DeepOnion rinkos kapitalizacija?
ONION rinkos kapitalizacija yra $ 270.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ONION apyvartoje?
ONION apyvartoje yra 20.08MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ONION kaina?
ONION pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 20.2USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ONION kaina?
ONION pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00312193USD.
Kokia yra ONION prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ONION yra --USD.
Ar ONION kaina šiais metais kils?
ONION šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ONION kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
DeepOnion (ONION) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

