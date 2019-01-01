Deep Fried Memes (FRIED) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieDeep Fried Memes (FRIED), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Deep Fried Memes (FRIED) Informacija

Trigger the Memeocalypse across the blockchain. Deep Fried Memes are a chaotic, high-impact meme style where images are blasted with filters until they’re hilariously distorted—grainy, oversaturated, and absurdly colorful. This unhinged aesthetic is ideal for memecoins and meme projects, driving attention, engagement, and viral spread across social media. It’s not just content—it’s memetic warfare at its finest.

Oficiali svetainė:
https://www.deepfriedmemes.xyz/

Deep Fried Memes (FRIED) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Deep Fried Memes (FRIED) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 19.90K
$ 19.90K$ 19.90K
Bendra pasiūla:
$ 998.15M
$ 998.15M$ 998.15M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 998.15M
$ 998.15M$ 998.15M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 19.90K
$ 19.90K$ 19.90K
Visų laikų rekordas:
$ 0
$ 0$ 0
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

Deep Fried Memes (FRIED) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Deep Fried Memes (FRIED) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FRIED tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FRIED tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FRIED tokenomiką, galite peržiūrėti FRIED tokeno kainą realiuoju laiku!

FRIED kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda FRIED? Mūsų FRIED kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

