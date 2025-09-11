Daugiau apie DESO

Decentralized Social kaina (DESO)

1 DESO į USD – tiesioginė kaina:

$6.62
$6.62
+5.00%1D
Decentralized Social (DESO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:54:46(UTC+8)

Decentralized Social (DESO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 6.28
$ 6.28
24 val. žemiausia
$ 6.64
$ 6.64
24 val. aukščiausia

$ 6.28
$ 6.28

$ 6.64
$ 6.64

$ 198.68
$ 198.68

$ 2.7
$ 2.7

+0.29%

+4.85%

+31.48%

+31.48%

Decentralized Social (DESO) realiojo laiko kaina yra $6.61. Per pastarąsias 24 valandas DESO svyravo nuo žemiausios kainos $ 6.28 iki aukščiausios $ 6.64 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DESO kaina yra $ 198.68, o žemiausia – $ 2.7.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DESO per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +4.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +31.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Decentralized Social (DESO) rinkos informacija

$ 69.67M
$ 69.67M

--
--

$ 71.50M
$ 71.50M

10.53M
10.53M

10,808,492.6854
10,808,492.6854

Dabartinė Decentralized Social rinkos kapitalizacija yra $ 69.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DESO apyvartoje yra 10.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 10808492.6854. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 71.50M

Decentralized Social (DESO) kainos istorija USD

Šiandienos Decentralized Social kainos pokytis į USD: $ +0.305381.
Decentralized Social 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.2562476860.
Decentralized Social 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +4.3822231070.
Decentralized Social 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +2.74375350791439.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.305381+4.85%
30 dienų$ +1.2562476860+19.01%
60 dienų$ +4.3822231070+66.30%
90 dienų$ +2.74375350791439+70.97%

Kas yra Decentralized Social (DESO)

Decentralized Social (DESO) išteklius

Decentralized Social kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Decentralized Social (DESO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Decentralized Social (DESO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Decentralized Social prognozes.

Peržiūrėkite Decentralized Social kainos prognozę dabar!

DESO į vietos valiutas

Decentralized Social (DESO) Tokenomika

Supratimas apie Decentralized Social (DESO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DESOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Decentralized Social (DESO)

Kiek Decentralized Social(DESO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DESO kaina USD valiuta yra 6.61USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DESO į USD kaina?
Dabartinė DESO kaina USD valiuta yra $ 6.61. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Decentralized Social rinkos kapitalizacija?
DESO rinkos kapitalizacija yra $ 69.67MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DESO apyvartoje?
DESO apyvartoje yra 10.53MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DESO kaina?
DESO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 198.68USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DESO kaina?
DESO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 2.7USD.
Kokia yra DESO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DESO yra --USD.
Ar DESO kaina šiais metais kils?
DESO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DESO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:54:46(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.