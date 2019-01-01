Decentral Games ICE (ICE) Tokenomika

Decentral Games ICE (ICE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieDecentral Games ICE (ICE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Decentral Games ICE (ICE) Informacija

ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide.

$ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments.

To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games

Oficiali svetainė:
https://decentral.games/ref/287e180a
Baltoji knyga:
https://docs.decentral.games/

Decentral Games ICE (ICE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Decentral Games ICE (ICE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 93.26K
$ 93.26K$ 93.26K
Bendra pasiūla:
$ 226.66M
$ 226.66M$ 226.66M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 225.67M
$ 225.67M$ 225.67M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 93.67K
$ 93.67K$ 93.67K
Visų laikų rekordas:
$ 0.301699
$ 0.301699$ 0.301699
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00041327
$ 0.00041327$ 0.00041327

Decentral Games ICE (ICE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Decentral Games ICE (ICE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ICE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ICE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ICE tokenomiką, galite peržiūrėti ICE tokeno kainą realiuoju laiku!

ICE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ICE? Mūsų ICE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.