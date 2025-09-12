Daugiau apie DCA

DCA420 Meme Index (DCA)

1 DCA į USD – tiesioginė kaina:

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
DCA420 Meme Index (DCA) kainos grafikas realiu laiku
DCA420 Meme Index (DCA) kainos informacija (USD)

DCA420 Meme Index (DCA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DCA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DCA kaina yra $ 0.0021647, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DCA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė DCA420 Meme Index rinkos kapitalizacija yra $ 7.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DCA apyvartoje yra 994.61M vienetų, o bendras kiekis siekia 994610927.260537. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.73K

Kas yra DCA420 Meme Index (DCA)

$DCA is a community-driven crypto project aimed at creating the ultimate, searchable database of crypto memes. By cataloging and organizing the best crypto humor and insights from around the world, $DCA connects meme culture with the digital currency landscape, making it easier for everyone to explore and share the content that defines the crypto space. "Where Crypto Meets Memes- $DCA, Your Meme Coin Search Engine"

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

DCA420 Meme Index kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DCA420 Meme Index (DCA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DCA420 Meme Index (DCA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DCA420 Meme Index prognozes.

Peržiūrėkite DCA420 Meme Index kainos prognozę dabar!

DCA420 Meme Index (DCA) Tokenomika

Supratimas apie DCA420 Meme Index (DCA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DCAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DCA420 Meme Index (DCA)

Kiek DCA420 Meme Index(DCA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DCA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DCA į USD kaina?
Dabartinė DCA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DCA420 Meme Index rinkos kapitalizacija?
DCA rinkos kapitalizacija yra $ 7.73KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DCA apyvartoje?
DCA apyvartoje yra 994.61MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DCA kaina?
DCA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0021647USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DCA kaina?
DCA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DCA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DCA yra --USD.
Ar DCA kaina šiais metais kils?
DCA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DCA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
DCA420 Meme Index (DCA) svarbiausios industrijos naujienos

09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.