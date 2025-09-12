Daugiau apie CZGOAT

CZ THE GOAT logotipas

CZ THE GOAT kaina (CZGOAT)

Neįtraukta į sąrašą

1 CZGOAT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00018796
$0.00018796
-1.40%1D
mexc
USD
CZ THE GOAT (CZGOAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:53:22(UTC+8)

CZ THE GOAT (CZGOAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00018794
$ 0.00018794
24 val. žemiausia
$ 0.00019666
$ 0.00019666
24 val. aukščiausia

$ 0.00018794
$ 0.00018794

$ 0.00019666
$ 0.00019666

$ 0.0093404
$ 0.0093404

$ 0.00002108
$ 0.00002108

-0.22%

-1.45%

+14.16%

+14.16%

CZ THE GOAT (CZGOAT) realiojo laiko kaina yra $0.00018796. Per pastarąsias 24 valandas CZGOAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00018794 iki aukščiausios $ 0.00019666 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CZGOAT kaina yra $ 0.0093404, o žemiausia – $ 0.00002108.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CZGOAT per pastarąją valandą pasikeitė -0.22%, per 24 valandas – -1.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CZ THE GOAT (CZGOAT) rinkos informacija

$ 156.29K
$ 156.29K

--
--

$ 187.96K
$ 187.96K

831.50M
831.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Dabartinė CZ THE GOAT rinkos kapitalizacija yra $ 156.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CZGOAT apyvartoje yra 831.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 187.96K

CZ THE GOAT (CZGOAT) kainos istorija USD

Šiandienos CZ THE GOAT kainos pokytis į USD: $ 0.
CZ THE GOAT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000193911.
CZ THE GOAT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000012941.
CZ THE GOAT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00009804012249705076.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.45%
30 dienų$ +0.0000193911+10.32%
60 dienų$ +0.0000012941+0.69%
90 dienų$ -0.00009804012249705076-34.27%

Kas yra CZ THE GOAT (CZGOAT)

CZ, you’re the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn’t just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude’s the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you’re the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain like it’s the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT” Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

CZ THE GOAT (CZGOAT) išteklius

Oficiali svetainė

CZ THE GOAT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CZ THE GOAT (CZGOAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CZ THE GOAT (CZGOAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CZ THE GOAT prognozes.

Peržiūrėkite CZ THE GOAT kainos prognozę dabar!

CZGOAT į vietos valiutas

CZ THE GOAT (CZGOAT) Tokenomika

Supratimas apie CZ THE GOAT (CZGOAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CZGOATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CZ THE GOAT (CZGOAT)

Kiek CZ THE GOAT(CZGOAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CZGOAT kaina USD valiuta yra 0.00018796USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CZGOAT į USD kaina?
Dabartinė CZGOAT kaina USD valiuta yra $ 0.00018796. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CZ THE GOAT rinkos kapitalizacija?
CZGOAT rinkos kapitalizacija yra $ 156.29KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CZGOAT apyvartoje?
CZGOAT apyvartoje yra 831.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CZGOAT kaina?
CZGOAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0093404USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CZGOAT kaina?
CZGOAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00002108USD.
Kokia yra CZGOAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CZGOAT yra --USD.
Ar CZGOAT kaina šiais metais kils?
CZGOAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CZGOAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:53:22(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.