Cypher AI (CYPHER) Tokenomika
Cypher AI (CYPHER) Informacija
CypherAl is reinventing how 3D assets are generated, shared, and owned. We provide a platform that allows creators to express their creativity, exhibit their work, and make value by converting their works into NFTs. This can be done with the help of boundless artificial intelligence and blockchain technology. CypherAi revolutionizes digital content creation and interaction using AI technology. It provides versatile utilities, such as:
Text-to-3D: Converts text descriptions into realistic 3D models for applications like product design and animation.
Text-to-Music: Generates unique music compositions based on text inputs.
Text-to-Program: Facilitates rapid code generation from text descriptions.
Text-to-NFT: Transforms ideas into unique digital assets for NFT markets.
Text-to-Metaverse: Creates virtual environments and elements from text inputs.
Text-to-Game: Develops game elements and narratives using text prompts.
Investors must purchase CypherAi tokens to access the platform, which also offers earning opportunities through AI-generated outputs. With Ethereum blockchain technology, CypherAi ensures security, transparency, and verifiable transactions, empowering creators globally and providing attractive investment opportunities.
Cypher AI (CYPHER) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Cypher AI (CYPHER) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Cypher AI (CYPHER) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Cypher AI (CYPHER) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CYPHER tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek CYPHER tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate CYPHER tokenomiką, galite peržiūrėti CYPHER tokeno kainą realiuoju laiku!
