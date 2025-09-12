Daugiau apie CYOP

CYOP Kainos informacija

CYOP Baltoji knyga

CYOP Oficiali svetainė

CYOP Tokenomika

CYOP Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

CyOp New Era logotipas

CyOp New Era kaina (CYOP)

Neįtraukta į sąrašą

1 CYOP į USD – tiesioginė kaina:

$0.287534
$0.287534$0.287534
+1.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
CyOp New Era (CYOP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:53:15(UTC+8)

CyOp New Era (CYOP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.281144
$ 0.281144$ 0.281144
24 val. žemiausia
$ 0.288988
$ 0.288988$ 0.288988
24 val. aukščiausia

$ 0.281144
$ 0.281144$ 0.281144

$ 0.288988
$ 0.288988$ 0.288988

$ 0.687607
$ 0.687607$ 0.687607

$ 0.098797
$ 0.098797$ 0.098797

-0.45%

+1.13%

-7.65%

-7.65%

CyOp New Era (CYOP) realiojo laiko kaina yra $0.287534. Per pastarąsias 24 valandas CYOP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.281144 iki aukščiausios $ 0.288988 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CYOP kaina yra $ 0.687607, o žemiausia – $ 0.098797.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CYOP per pastarąją valandą pasikeitė -0.45%, per 24 valandas – +1.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CyOp New Era (CYOP) rinkos informacija

$ 287.31K
$ 287.31K$ 287.31K

--
----

$ 287.31K
$ 287.31K$ 287.31K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Dabartinė CyOp New Era rinkos kapitalizacija yra $ 287.31K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CYOP apyvartoje yra 1.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 287.31K

CyOp New Era (CYOP) kainos istorija USD

Šiandienos CyOp New Era kainos pokytis į USD: $ +0.00321462.
CyOp New Era 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1471808336.
CyOp New Era 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1380535844.
CyOp New Era 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.06685413040721645.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00321462+1.13%
30 dienų$ -0.1471808336-51.18%
60 dienų$ +0.1380535844+48.01%
90 dienų$ +0.06685413040721645+30.29%

Kas yra CyOp New Era (CYOP)

CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

CyOp New Era (CYOP) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

CyOp New Era kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CyOp New Era (CYOP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CyOp New Era (CYOP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CyOp New Era prognozes.

Peržiūrėkite CyOp New Era kainos prognozę dabar!

CYOP į vietos valiutas

CyOp New Era (CYOP) Tokenomika

Supratimas apie CyOp New Era (CYOP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CYOPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CyOp New Era (CYOP)

Kiek CyOp New Era(CYOP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CYOP kaina USD valiuta yra 0.287534USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CYOP į USD kaina?
Dabartinė CYOP kaina USD valiuta yra $ 0.287534. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CyOp New Era rinkos kapitalizacija?
CYOP rinkos kapitalizacija yra $ 287.31KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CYOP apyvartoje?
CYOP apyvartoje yra 1.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CYOP kaina?
CYOP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.687607USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CYOP kaina?
CYOP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.098797USD.
Kokia yra CYOP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CYOP yra --USD.
Ar CYOP kaina šiais metais kils?
CYOP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CYOP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:53:15(UTC+8)

CyOp New Era (CYOP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.