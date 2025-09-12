Daugiau apie CAG

Cute Asian Girl logotipas

Cute Asian Girl kaina (CAG)

Neįtraukta į sąrašą

1 CAG į USD – tiesioginė kaina:

$0.00044573
$0.00044573$0.00044573
-6.50%1D
mexc
USD
Cute Asian Girl (CAG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:52:52(UTC+8)

Cute Asian Girl (CAG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00693083
$ 0.00693083$ 0.00693083

$ 0
$ 0$ 0

+0.97%

-6.52%

-5.14%

-5.14%

Cute Asian Girl (CAG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CAG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAG kaina yra $ 0.00693083, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAG per pastarąją valandą pasikeitė +0.97%, per 24 valandas – -6.52%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cute Asian Girl (CAG) rinkos informacija

$ 445.73K
$ 445.73K$ 445.73K

--
----

$ 445.73K
$ 445.73K$ 445.73K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Cute Asian Girl rinkos kapitalizacija yra $ 445.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CAG apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 445.73K

Cute Asian Girl (CAG) kainos istorija USD

Šiandienos Cute Asian Girl kainos pokytis į USD: $ 0.
Cute Asian Girl 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cute Asian Girl 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cute Asian Girl 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-6.52%
30 dienų$ 0-25.15%
60 dienų$ 0+12.56%
90 dienų$ 0--

Kas yra Cute Asian Girl (CAG)

$CAG is a meme coin that was created based on community demand and engagement. It stands out due to its strong focus on building and strengthening community partnerships between Zentry and Ronin. While initially a fun and light-hearted token, $CAG fosters a sense of unity within both ecosystems, offering users the opportunity to participate in community events, engage with others, and trade seamlessly across platforms.

Cute Asian Girl (CAG) Tokenomika

Supratimas apie Cute Asian Girl (CAG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CAGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cute Asian Girl (CAG)

Kiek Cute Asian Girl(CAG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CAG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CAG į USD kaina?
Dabartinė CAG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cute Asian Girl rinkos kapitalizacija?
CAG rinkos kapitalizacija yra $ 445.73KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CAG apyvartoje?
CAG apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CAG kaina?
CAG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00693083USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CAG kaina?
CAG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CAG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CAG yra --USD.
Ar CAG kaina šiais metais kils?
CAG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CAG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:52:52(UTC+8)

