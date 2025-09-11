Daugiau apie CUMMIES

CUMMIES Kainos informacija

CUMMIES Oficiali svetainė

CUMMIES Tokenomika

CUMMIES Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

CumRocket logotipas

CumRocket kaina (CUMMIES)

Neįtraukta į sąrašą

1 CUMMIES į USD – tiesioginė kaina:

$0.00285874
$0.00285874$0.00285874
+0.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
CumRocket (CUMMIES) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:06:42(UTC+8)

CumRocket (CUMMIES) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00278458
$ 0.00278458$ 0.00278458
24 val. žemiausia
$ 0.00287497
$ 0.00287497$ 0.00287497
24 val. aukščiausia

$ 0.00278458
$ 0.00278458$ 0.00278458

$ 0.00287497
$ 0.00287497$ 0.00287497

$ 0.28855
$ 0.28855$ 0.28855

$ 0.00142537
$ 0.00142537$ 0.00142537

-0.20%

+0.78%

+4.67%

+4.67%

CumRocket (CUMMIES) realiojo laiko kaina yra $0.00285874. Per pastarąsias 24 valandas CUMMIES svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00278458 iki aukščiausios $ 0.00287497 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CUMMIES kaina yra $ 0.28855, o žemiausia – $ 0.00142537.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CUMMIES per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – +0.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CumRocket (CUMMIES) rinkos informacija

$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M

--
----

$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M

1.32B
1.32B 1.32B

1,320,428,309.0
1,320,428,309.0 1,320,428,309.0

Dabartinė CumRocket rinkos kapitalizacija yra $ 3.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CUMMIES apyvartoje yra 1.32B vienetų, o bendras kiekis siekia 1320428309.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.76M

CumRocket (CUMMIES) kainos istorija USD

Šiandienos CumRocket kainos pokytis į USD: $ 0.
CumRocket 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001053342.
CumRocket 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003173961.
CumRocket 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.78%
30 dienų$ -0.0001053342-3.68%
60 dienų$ -0.0003173961-11.10%
90 dienų$ 0--

Kas yra CumRocket (CUMMIES)

CumRocket operates a creator subscription site, allowing users to build meaningful connections with their admired creators. Distinguished by its commitment to authenticity, CumRocket stands apart from other platforms like OnlyFans. There's a growing concern among fans about creators' accounts being managed by agencies or even AI chatbots. Furthermore, users can enjoy discounted fees on every purchase made within the application, based on their CUMMIES holdings. Real creators, genuine authenticity, and deeper connections—CumRocket is redefining the subscription experience.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

CumRocket (CUMMIES) išteklius

Oficiali svetainė

CumRocket kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CumRocket (CUMMIES) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CumRocket (CUMMIES) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CumRocket prognozes.

Peržiūrėkite CumRocket kainos prognozę dabar!

CUMMIES į vietos valiutas

CumRocket (CUMMIES) Tokenomika

Supratimas apie CumRocket (CUMMIES) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CUMMIESišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CumRocket (CUMMIES)

Kiek CumRocket(CUMMIES) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CUMMIES kaina USD valiuta yra 0.00285874USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CUMMIES į USD kaina?
Dabartinė CUMMIES kaina USD valiuta yra $ 0.00285874. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CumRocket rinkos kapitalizacija?
CUMMIES rinkos kapitalizacija yra $ 3.76MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CUMMIES apyvartoje?
CUMMIES apyvartoje yra 1.32BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CUMMIES kaina?
CUMMIES pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.28855USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CUMMIES kaina?
CUMMIES pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00142537USD.
Kokia yra CUMMIES prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CUMMIES yra --USD.
Ar CUMMIES kaina šiais metais kils?
CUMMIES šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CUMMIES kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:06:42(UTC+8)

CumRocket (CUMMIES) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.