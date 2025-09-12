Daugiau apie $CULTUR

$CULTUR Kainos informacija

$CULTUR Oficiali svetainė

$CULTUR Tokenomika

$CULTUR Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

CULTUR logotipas

CULTUR kaina ($CULTUR)

Neįtraukta į sąrašą

1 $CULTUR į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
CULTUR ($CULTUR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:28:02(UTC+8)

CULTUR ($CULTUR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.84%

-10.84%

CULTUR ($CULTUR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $CULTUR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $CULTUR kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $CULTUR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -10.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CULTUR ($CULTUR) rinkos informacija

$ 81.05K
$ 81.05K$ 81.05K

--
----

$ 81.05K
$ 81.05K$ 81.05K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė CULTUR rinkos kapitalizacija yra $ 81.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $CULTUR apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 81.05K

CULTUR ($CULTUR) kainos istorija USD

Šiandienos CULTUR kainos pokytis į USD: $ 0.
CULTUR 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CULTUR 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CULTUR 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-14.75%
60 dienų$ 0+19.38%
90 dienų$ 0--

Kas yra CULTUR ($CULTUR)

$CULTUR is where memes, art, and storytelling collide. Led by the enigmatic ❤️Mr. E, we explore and preserve the cultures we love—games, TV shows, films, characters, and more. Our mission? To celebrate meme culture while delivering high-quality digital content and art that sets us apart. Join the movement and be part of a project that blends creativity, community, and culture like never before. The legend begins now. Are you ready?

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

CULTUR ($CULTUR) išteklius

Oficiali svetainė

CULTUR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CULTUR ($CULTUR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CULTUR ($CULTUR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CULTUR prognozes.

Peržiūrėkite CULTUR kainos prognozę dabar!

$CULTUR į vietos valiutas

CULTUR ($CULTUR) Tokenomika

Supratimas apie CULTUR ($CULTUR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $CULTURišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CULTUR ($CULTUR)

Kiek CULTUR($CULTUR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $CULTUR kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $CULTUR į USD kaina?
Dabartinė $CULTUR kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CULTUR rinkos kapitalizacija?
$CULTUR rinkos kapitalizacija yra $ 81.05KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $CULTUR apyvartoje?
$CULTUR apyvartoje yra 10.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $CULTUR kaina?
$CULTUR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $CULTUR kaina?
$CULTUR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $CULTUR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $CULTUR yra --USD.
Ar $CULTUR kaina šiais metais kils?
$CULTUR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $CULTUR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:28:02(UTC+8)

CULTUR ($CULTUR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.