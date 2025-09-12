CT100 INDEX kaina (CT100)
CT100 INDEX (CT100) realiojo laiko kaina yra $0.00000619. Per pastarąsias 24 valandas CT100 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CT100 kaina yra $ 0.00021906, o žemiausia – $ 0.00000339.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CT100 per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė CT100 INDEX rinkos kapitalizacija yra $ 6.16K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CT100 apyvartoje yra 995.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 995558650.202447. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.16K
Šiandienos CT100 INDEX kainos pokytis į USD: $ 0.
CT100 INDEX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000002823.
CT100 INDEX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000014220.
CT100 INDEX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000001608313124035035.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ +0.0000002823
|+4.56%
|60 dienų
|$ +0.0000014220
|+22.97%
|90 dienų
|$ +0.000001608313124035035
|+35.10%
a compilation of the "100 most influential" accounts on CT. *chosen by A.I. & a retardio* CT100INDEX is a degen parody of the “Forbes 100,” showcasing the 100 most influential Crypto Twitter accounts of 2024. At the heart of this project is the $CT100 memecoin – a playful answer to the question, how much are these 100 influencers actually worth? We’ve also created 100 unique “membership cards” that people can mint, each representing one of these top influencers, with attributes and an overall score, like collectible sports cards. Our tagline says it all: means nothing, worth nothing, probably nothing. But we’re betting that CT influencers, degens, and collectors will appreciate the joke and join in for the fun.
Supratimas apie CT100 INDEX (CT100) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
