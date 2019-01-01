CryptoTycoon (CTT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCryptoTycoon (CTT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
CryptoTycoon (CTT) Informacija

CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt.

Oficiali svetainė:
https://cryptotycoon.finance/

CryptoTycoon (CTT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius CryptoTycoon (CTT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.10K
Bendra pasiūla:
$ 959.00K
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 78.48K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 25.70K
Visų laikų rekordas:
$ 66.94
Visų laikų minimumas:
$ 0.00400242
Dabartinė kaina:
$ 0.02679483
CryptoTycoon (CTT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti CryptoTycoon (CTT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CTT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CTT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CTT tokenomiką, galite peržiūrėti CTT tokeno kainą realiuoju laiku!

CTT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CTT? Mūsų CTT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.