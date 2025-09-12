Daugiau apie CSR

Crypto Strategic Reserve kaina (CSR)

Crypto Strategic Reserve (CSR) kainos grafikas realiu laiku
Crypto Strategic Reserve (CSR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00124165
$ 0.00124165$ 0.00124165

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

+0.71%

+2.99%

+2.99%

Crypto Strategic Reserve (CSR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CSR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CSR kaina yra $ 0.00124165, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CSR per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – +0.71%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Crypto Strategic Reserve (CSR) rinkos informacija

$ 619.15K
$ 619.15K$ 619.15K

--
----

$ 619.15K
$ 619.15K$ 619.15K

998.00M
998.00M 998.00M

998,003,901.473408
998,003,901.473408 998,003,901.473408

Dabartinė Crypto Strategic Reserve rinkos kapitalizacija yra $ 619.15K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CSR apyvartoje yra 998.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 998003901.473408. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 619.15K

Crypto Strategic Reserve (CSR) kainos istorija USD

Šiandienos Crypto Strategic Reserve kainos pokytis į USD: $ 0.
Crypto Strategic Reserve 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Crypto Strategic Reserve 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Crypto Strategic Reserve 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.71%
30 dienų$ 0+2.18%
60 dienų$ 0-40.70%
90 dienų$ 0--

Kas yra Crypto Strategic Reserve (CSR)

The Crypto Strategic Reserve $CSR is a memecoin behind the news of President Donald Trump announcing that the United States will be creating a Crypto Strategic Reserve. @realDonaldTrump "A U.S. Crypto Reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden Administration, which is why my Executive Order on Digital Assets directed the Presidential Working Group to move forward on a Crypto Strategic Reserve that includes XRP, SOL, and ADA. I will make sure the U.S. is the Crypto Capital of the World. We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN!" The President later added a more to the message: "And, obviously, BTC and ETH, as other valuable Cryptocurrencies, will be the heart of the Reserve. I also love Bitcoin and Ethereum!"

Crypto Strategic Reserve (CSR) išteklius

Oficiali svetainė

Crypto Strategic Reserve kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Crypto Strategic Reserve (CSR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Crypto Strategic Reserve (CSR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Crypto Strategic Reserve prognozes.

Peržiūrėkite Crypto Strategic Reserve kainos prognozę dabar!

CSR į vietos valiutas

Crypto Strategic Reserve (CSR) Tokenomika

Supratimas apie Crypto Strategic Reserve (CSR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CSRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Crypto Strategic Reserve (CSR)

Kiek Crypto Strategic Reserve(CSR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CSR kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CSR į USD kaina?
Dabartinė CSR kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Crypto Strategic Reserve rinkos kapitalizacija?
CSR rinkos kapitalizacija yra $ 619.15KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CSR apyvartoje?
CSR apyvartoje yra 998.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CSR kaina?
CSR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00124165USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CSR kaina?
CSR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CSR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CSR yra --USD.
Ar CSR kaina šiais metais kils?
CSR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CSR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.