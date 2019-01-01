Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCrypto Asset Governance Alliance (CAGA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Informacija

CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions.

Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy.

Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency.

CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3.

Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all.

Oficiali svetainė:
https://www.cagacrypto.com/
Baltoji knyga:
https://cagacrypto.gitbook.io/caga-whitepaper

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.94M
Bendra pasiūla:
$ 100.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 62.81B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.09M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00212017
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CAGA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CAGA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CAGA tokenomiką, galite peržiūrėti CAGA tokeno kainą realiuoju laiku!

CAGA kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CAGA? Mūsų CAGA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

