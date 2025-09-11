Daugiau apie CAGA

CAGA Kainos informacija

CAGA Baltoji knyga

CAGA Oficiali svetainė

CAGA Tokenomika

CAGA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Crypto Asset Governance Alliance logotipas

Crypto Asset Governance Alliance kaina (CAGA)

Neįtraukta į sąrašą

1 CAGA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+10.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:06:29(UTC+8)

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00002765
$ 0.00002765$ 0.00002765
24 val. žemiausia
$ 0.00003131
$ 0.00003131$ 0.00003131
24 val. aukščiausia

$ 0.00002765
$ 0.00002765$ 0.00002765

$ 0.00003131
$ 0.00003131$ 0.00003131

$ 0.00212017
$ 0.00212017$ 0.00212017

$ 0.00000818
$ 0.00000818$ 0.00000818

-0.87%

+10.73%

-2.28%

-2.28%

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) realiojo laiko kaina yra $0.00003083. Per pastarąsias 24 valandas CAGA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002765 iki aukščiausios $ 0.00003131 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAGA kaina yra $ 0.00212017, o žemiausia – $ 0.00000818.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAGA per pastarąją valandą pasikeitė -0.87%, per 24 valandas – +10.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) rinkos informacija

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

--
----

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

62.81B
62.81B 62.81B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Dabartinė Crypto Asset Governance Alliance rinkos kapitalizacija yra $ 1.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CAGA apyvartoje yra 62.81B vienetų, o bendras kiekis siekia 99999999999.99998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.08M

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) kainos istorija USD

Šiandienos Crypto Asset Governance Alliance kainos pokytis į USD: $ 0.
Crypto Asset Governance Alliance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000046729.
Crypto Asset Governance Alliance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000077892.
Crypto Asset Governance Alliance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+10.73%
30 dienų$ -0.0000046729-15.15%
60 dienų$ -0.0000077892-25.26%
90 dienų$ 0--

Kas yra Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Crypto Asset Governance Alliance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Crypto Asset Governance Alliance prognozes.

Peržiūrėkite Crypto Asset Governance Alliance kainos prognozę dabar!

CAGA į vietos valiutas

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Tokenomika

Supratimas apie Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CAGAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

Kiek Crypto Asset Governance Alliance(CAGA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CAGA kaina USD valiuta yra 0.00003083USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CAGA į USD kaina?
Dabartinė CAGA kaina USD valiuta yra $ 0.00003083. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Crypto Asset Governance Alliance rinkos kapitalizacija?
CAGA rinkos kapitalizacija yra $ 1.94MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CAGA apyvartoje?
CAGA apyvartoje yra 62.81BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CAGA kaina?
CAGA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00212017USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CAGA kaina?
CAGA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000818USD.
Kokia yra CAGA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CAGA yra --USD.
Ar CAGA kaina šiais metais kils?
CAGA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CAGA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:06:29(UTC+8)

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.