Crypto Asset Governance Alliance kaina (CAGA)
-0.87%
+10.73%
-2.28%
-2.28%
Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) realiojo laiko kaina yra $0.00003083. Per pastarąsias 24 valandas CAGA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002765 iki aukščiausios $ 0.00003131 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAGA kaina yra $ 0.00212017, o žemiausia – $ 0.00000818.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAGA per pastarąją valandą pasikeitė -0.87%, per 24 valandas – +10.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Crypto Asset Governance Alliance rinkos kapitalizacija yra $ 1.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CAGA apyvartoje yra 62.81B vienetų, o bendras kiekis siekia 99999999999.99998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.08M
Šiandienos Crypto Asset Governance Alliance kainos pokytis į USD: $ 0.
Crypto Asset Governance Alliance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000046729.
Crypto Asset Governance Alliance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000077892.
Crypto Asset Governance Alliance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+10.73%
|30 dienų
|$ -0.0000046729
|-15.15%
|60 dienų
|$ -0.0000077892
|-25.26%
|90 dienų
|$ 0
|--
CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Crypto Asset Governance Alliance prognozes.
Peržiūrėkite Crypto Asset Governance Alliance kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CAGAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.