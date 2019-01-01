Cryptify (CRYPT) Tokenomika
Cryptify (CRYPT) Informacija
Cryptify is a secure, anonymous crypto payment platform with instant settlements, AI-driven analytics, and 2x cashback, designed for modern businesses.
Accept CryptoPayments for Your Business Use Cryptify platform, infrastructure and APIs to accept payments on blockchains.
The way we transact is fundamentally changing. The rise of Web3 is driving the demand for a new breed of digital payment solutions. Traditional payment platforms are often riddled with high fees, limited functionality, and a lack of support for most cryptocurrencies.
Cryptify emerges as the answer to these limitations. We are the PayPal of Web3, a global digital payment platform built for the future. We seamlessly integrate with all major cryptocurrencies, eliminating the need for cumbersome KYC procedures.
We offer a suite of powerful features designed to streamline your financial activities. Businesses can leverage invoicing tools, inventory tracking, and robust analytics, while users enjoy effortless payment links, recurring payments, and industry-leading security protocols.
Experience faster, cheaper, and more secure transactions with Cryptify, accepting cryptocurrency payments while unlocking a world of financial opportunities.
Cryptify (CRYPT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Cryptify (CRYPT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Cryptify (CRYPT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Cryptify (CRYPT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CRYPT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek CRYPT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate CRYPT tokenomiką, galite peržiūrėti CRYPT tokeno kainą realiuoju laiku!
CRYPT kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda CRYPT? Mūsų CRYPT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.