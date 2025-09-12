Daugiau apie CRYPT

CRYPT Kainos informacija

CRYPT Baltoji knyga

CRYPT Oficiali svetainė

CRYPT Tokenomika

CRYPT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Cryptify logotipas

Cryptify kaina (CRYPT)

Neįtraukta į sąrašą

1 CRYPT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Cryptify (CRYPT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:58:24(UTC+8)

Cryptify (CRYPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0026318
$ 0.0026318$ 0.0026318

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.74%

-3.38%

-3.38%

Cryptify (CRYPT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CRYPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRYPT kaina yra $ 0.0026318, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRYPT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.74%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cryptify (CRYPT) rinkos informacija

$ 32.07K
$ 32.07K$ 32.07K

--
----

$ 32.07K
$ 32.07K$ 32.07K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Cryptify rinkos kapitalizacija yra $ 32.07K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CRYPT apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.07K

Cryptify (CRYPT) kainos istorija USD

Šiandienos Cryptify kainos pokytis į USD: $ 0.
Cryptify 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cryptify 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cryptify 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.74%
30 dienų$ 0-18.25%
60 dienų$ 0+29.55%
90 dienų$ 0--

Kas yra Cryptify (CRYPT)

Cryptify is a secure, anonymous crypto payment platform with instant settlements, AI-driven analytics, and 2x cashback, designed for modern businesses. Accept CryptoPayments for Your Business Use Cryptify platform, infrastructure and APIs to accept payments on blockchains. The way we transact is fundamentally changing. The rise of Web3 is driving the demand for a new breed of digital payment solutions. Traditional payment platforms are often riddled with high fees, limited functionality, and a lack of support for most cryptocurrencies. Cryptify emerges as the answer to these limitations. We are the PayPal of Web3, a global digital payment platform built for the future. We seamlessly integrate with all major cryptocurrencies, eliminating the need for cumbersome KYC procedures. We offer a suite of powerful features designed to streamline your financial activities. Businesses can leverage invoicing tools, inventory tracking, and robust analytics, while users enjoy effortless payment links, recurring payments, and industry-leading security protocols. Experience faster, cheaper, and more secure transactions with Cryptify, accepting cryptocurrency payments while unlocking a world of financial opportunities.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Cryptify (CRYPT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Cryptify kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cryptify (CRYPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cryptify (CRYPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cryptify prognozes.

Peržiūrėkite Cryptify kainos prognozę dabar!

CRYPT į vietos valiutas

Cryptify (CRYPT) Tokenomika

Supratimas apie Cryptify (CRYPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CRYPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cryptify (CRYPT)

Kiek Cryptify(CRYPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CRYPT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CRYPT į USD kaina?
Dabartinė CRYPT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cryptify rinkos kapitalizacija?
CRYPT rinkos kapitalizacija yra $ 32.07KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CRYPT apyvartoje?
CRYPT apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CRYPT kaina?
CRYPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0026318USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CRYPT kaina?
CRYPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CRYPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CRYPT yra --USD.
Ar CRYPT kaina šiais metais kils?
CRYPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CRYPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:58:24(UTC+8)

Cryptify (CRYPT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.