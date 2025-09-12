Daugiau apie CROY

CROY Kainos informacija

CROY Baltoji knyga

CROY Oficiali svetainė

CROY Tokenomika

CROY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

CROY AI logotipas

CROY AI kaina (CROY)

Neįtraukta į sąrašą

1 CROY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
CROY AI (CROY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:58:17(UTC+8)

CROY AI (CROY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00815994
$ 0.00815994$ 0.00815994

$ 0
$ 0$ 0

+0.95%

+2.25%

+8.84%

+8.84%

CROY AI (CROY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CROY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CROY kaina yra $ 0.00815994, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CROY per pastarąją valandą pasikeitė +0.95%, per 24 valandas – +2.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CROY AI (CROY) rinkos informacija

$ 22.22K
$ 22.22K$ 22.22K

--
----

$ 23.16K
$ 23.16K$ 23.16K

920.98M
920.98M 920.98M

959,616,428.337074
959,616,428.337074 959,616,428.337074

Dabartinė CROY AI rinkos kapitalizacija yra $ 22.22K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CROY apyvartoje yra 920.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 959616428.337074. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.16K

CROY AI (CROY) kainos istorija USD

Šiandienos CROY AI kainos pokytis į USD: $ 0.
CROY AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CROY AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CROY AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.25%
30 dienų$ 0+22.44%
60 dienų$ 0+23.95%
90 dienų$ 0--

Kas yra CROY AI (CROY)

CROY Tools is dedicated to enhancing the safety and effectiveness of trading in the crypto trenches with a suite of innovative utilities. Our flagship offering is an AI agent designed for on-chain analysis, specifically targeting newly migrated or pre-migration coins with market caps starting at $20k. The blockchain ecosystem, particularly in the trenches of emerging tokens, is rife with both opportunity and risk. As traders sift through thousands of projects, the need for tools that provide clear, actionable insights has never been greater. CROY was built to fill this gap, offering traders the guidance and support they need to thrive. Our mission is to make trading safer, more informed, and more community-driven. With tools like the CROY AI Agent, blacklists for scams and copycat projects, and a growing ecosystem of analytics and dashboards, we aim to empower traders to navigate the trenches with confidence.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

CROY AI (CROY) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

CROY AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CROY AI (CROY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CROY AI (CROY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CROY AI prognozes.

Peržiūrėkite CROY AI kainos prognozę dabar!

CROY į vietos valiutas

CROY AI (CROY) Tokenomika

Supratimas apie CROY AI (CROY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CROYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CROY AI (CROY)

Kiek CROY AI(CROY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CROY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CROY į USD kaina?
Dabartinė CROY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CROY AI rinkos kapitalizacija?
CROY rinkos kapitalizacija yra $ 22.22KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CROY apyvartoje?
CROY apyvartoje yra 920.98MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CROY kaina?
CROY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00815994USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CROY kaina?
CROY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CROY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CROY yra --USD.
Ar CROY kaina šiais metais kils?
CROY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CROY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:58:17(UTC+8)

CROY AI (CROY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.