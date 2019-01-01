CROW (CROW) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCROW (CROW), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
CROW (CROW) Informacija

A Memecoin on Solana Chain. Try to make Cult of Crow for Community with Pfp on our website. you can make by yourself . Visit our Website https://thecrow.farm/

The Crow, Enemy of Farmers and Jeets Since The Beginning of Time. Community Take Over to help Crow defeat Farmers & Jeets.

We will Keep Building together with Community. Fight Jeeters, Farmers etc. I Sure each Holder will win here.

Join Us. Lets Make a Big and Strong Community and be $CROW number 1 on SOLANA MEMECOIN. LFG

Oficiali svetainė:
https://thecrow.farm/
Baltoji knyga:
https://thecrow.farm/

CROW (CROW) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius CROW (CROW) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 15.38K
$ 15.38K
Bendra pasiūla:
$ 999.52M
$ 999.52M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 970.70M
$ 970.70M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 15.84K
$ 15.84K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00057212
$ 0.00057212
Visų laikų minimumas:
$ 0.00000882
$ 0.00000882
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0

CROW (CROW) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti CROW (CROW) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CROW tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CROW tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CROW tokenomiką, galite peržiūrėti CROW tokeno kainą realiuoju laiku!

CROW kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CROW? Mūsų CROW kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

