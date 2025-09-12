Daugiau apie NATION

Crestal Nation kaina (NATION)

1 NATION į USD – tiesioginė kaina:

mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
Crestal Nation (NATION) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:36:37(UTC+8)

Crestal Nation (NATION) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
Crestal Nation (NATION) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NATION svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NATION kaina yra $ 0,00168538, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NATION per pastarąją valandą pasikeitė +0,38%, per 24 valandas – +1,90%, o per pastarąsias 7 dienas – -0,50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Crestal Nation (NATION) rinkos informacija

Dabartinė Crestal Nation rinkos kapitalizacija yra $ 2,83M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NATION apyvartoje yra 3,13B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9,03M

Crestal Nation (NATION) kainos istorija USD

Kas yra Crestal Nation (NATION)

Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Crestal Nation (NATION) išteklius

Crestal Nation kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Crestal Nation (NATION) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Crestal Nation (NATION) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Crestal Nation prognozes.

Peržiūrėkite Crestal Nation kainos prognozę dabar!

NATION į vietos valiutas

Crestal Nation (NATION) Tokenomika

Supratimas apie Crestal Nation (NATION) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NATIONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Crestal Nation (NATION)

Kiek Crestal Nation(NATION) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NATION kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NATION į USD kaina?
Dabartinė NATION kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Crestal Nation rinkos kapitalizacija?
NATION rinkos kapitalizacija yra $ 2,83MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NATION apyvartoje?
NATION apyvartoje yra 3,13BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NATION kaina?
NATION pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0,00168538USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NATION kaina?
NATION pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NATION prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NATION yra --USD.
Ar NATION kaina šiais metais kils?
NATION šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NATION kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:36:37(UTC+8)

