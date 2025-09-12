Daugiau apie CRE8

CRE8 kaina (CRE8)

CRE8 (CRE8) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CRE8 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRE8 kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRE8 per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė CRE8 rinkos kapitalizacija yra $ 10.37K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CRE8 apyvartoje yra 995.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 995932153.644873. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.37K

CRE8 (CRE8) kainos istorija USD

Šiandienos CRE8 kainos pokytis į USD: $ 0.
CRE8 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CRE8 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CRE8 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.73%
30 dienų$ 0-3.63%
60 dienų$ 0-5.32%
90 dienų$ 0--

Kas yra CRE8 (CRE8)

CRE8 Finance is a next-generation Web3 platform designed to tokenize Real World Services (RWS) – bringing freelance gigs, consulting, creative work, and other service offerings onto the blockchain. In the same way that Real World Assets (RWA) tokenization brings physical assets on-chain, RWS tokenization brings what you do on-chain. CRE8’s mission is to empower service-based industries through secure, scalable tokenization, unlocking liquidity and global reach for service providers by turning their time and skills into digital assets. The core belief at CRE8 is that the future of work is decentralized and on-chain, enabling trustless transactions, instant payments, and borderless access to opportunities.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CRE8 (CRE8)

Kiek CRE8(CRE8) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CRE8 kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CRE8 į USD kaina?
Dabartinė CRE8 kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CRE8 rinkos kapitalizacija?
CRE8 rinkos kapitalizacija yra $ 10.37KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CRE8 apyvartoje?
CRE8 apyvartoje yra 995.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CRE8 kaina?
CRE8 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CRE8 kaina?
CRE8 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CRE8 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CRE8 yra --USD.
Ar CRE8 kaina šiais metais kils?
CRE8 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CRE8 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

