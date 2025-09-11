Crappy Bird CTO kaina (CRAPPY)
Crappy Bird CTO (CRAPPY) realiojo laiko kaina yra $0.00227831. Per pastarąsias 24 valandas CRAPPY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00220562 iki aukščiausios $ 0.00228421 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRAPPY kaina yra $ 0.00472065, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRAPPY per pastarąją valandą pasikeitė +0.74%, per 24 valandas – +1.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Crappy Bird CTO rinkos kapitalizacija yra $ 2.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CRAPPY apyvartoje yra 1.20B vienetų, o bendras kiekis siekia 1197649957.7. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.73M
Šiandienos Crappy Bird CTO kainos pokytis į USD: $ 0.
Crappy Bird CTO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007024002.
Crappy Bird CTO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005379675.
Crappy Bird CTO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.15%
|30 dienų
|$ -0.0007024002
|-30.82%
|60 dienų
|$ -0.0005379675
|-23.61%
|90 dienų
|$ 0
|--
Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0. It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains. Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
