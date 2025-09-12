Daugiau apie COZY

Cozy Pepe logotipas

Cozy Pepe kaina (COZY)

Neįtraukta į sąrašą

1 COZY į USD – tiesioginė kaina:

0.00%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Cozy Pepe (COZY) kainos grafikas realiu laiku
Cozy Pepe (COZY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00165749
$ 0.00165749$ 0.00165749

$ 0
$ 0$ 0

+2.01%

+2.01%

Cozy Pepe (COZY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas COZY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COZY kaina yra $ 0.00165749, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COZY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +2.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cozy Pepe (COZY) rinkos informacija

$ 29.25K
$ 29.25K$ 29.25K

$ 29.25K
$ 29.25K$ 29.25K

998.85M
998.85M 998.85M

998,848,268.299276
998,848,268.299276 998,848,268.299276

Dabartinė Cozy Pepe rinkos kapitalizacija yra $ 29.25K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. COZY apyvartoje yra 998.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 998848268.299276. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.25K

Cozy Pepe (COZY) kainos istorija USD

Šiandienos Cozy Pepe kainos pokytis į USD: $ 0.
Cozy Pepe 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cozy Pepe 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cozy Pepe 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+16.97%
60 dienų$ 0+37.83%
90 dienų$ 0--

Kas yra Cozy Pepe (COZY)

Cozy Pepe on Solana is all in all, a community-driven memecoin looking to bring a cozy environment during these turbulent times.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Cozy Pepe (COZY) išteklius

Oficiali svetainė

Cozy Pepe kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cozy Pepe (COZY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cozy Pepe (COZY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cozy Pepe prognozes.

Peržiūrėkite Cozy Pepe kainos prognozę dabar!

COZY į vietos valiutas

Cozy Pepe (COZY) Tokenomika

Supratimas apie Cozy Pepe (COZY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COZYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cozy Pepe (COZY)

Kiek Cozy Pepe(COZY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COZY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COZY į USD kaina?
Dabartinė COZY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cozy Pepe rinkos kapitalizacija?
COZY rinkos kapitalizacija yra $ 29.25KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COZY apyvartoje?
COZY apyvartoje yra 998.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COZY kaina?
COZY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00165749USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COZY kaina?
COZY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra COZY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COZY yra --USD.
Ar COZY kaina šiais metais kils?
COZY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COZY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Cozy Pepe (COZY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.