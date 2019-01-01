Covesting (COV) Tokenomika

Covesting (COV) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCovesting (COV), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Covesting (COV) Informacija

Covesting is a Blockchain based peer-to-peer asset management platform. Investors can easily browse through dozens of trading strategies, provided by professional crypto currency traders and subscribe to the ones matching their goals. Thanks to technology-based solutions and smart-contracts, Covesting platform allows its users to replicate trading activity of a chosen Model directly into their segregated account at Covesting.

Oficiali svetainė:
https://covesting.io
Baltoji knyga:
https://covesting.io/Covesting_White_Paper.pdf

Covesting (COV) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Covesting (COV) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 472.76K
Bendra pasiūla:
$ 18.73M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 18.73M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 472.76K
Visų laikų rekordas:
$ 2.38
Visų laikų minimumas:
$ 0.002
Dabartinė kaina:
$ 0.02524676
Covesting (COV) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Covesting (COV) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų COV tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek COV tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate COV tokenomiką, galite peržiūrėti COV tokeno kainą realiuoju laiku!

COV kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda COV? Mūsų COV kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

