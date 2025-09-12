Daugiau apie COST

COST Kainos informacija

COST Oficiali svetainė

COST Tokenomika

COST Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Cost Hot Dog logotipas

Cost Hot Dog kaina (COST)

Neįtraukta į sąrašą

1 COST į USD – tiesioginė kaina:

$0.00080451
$0.00080451$0.00080451
-3.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Cost Hot Dog (COST) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:21:51(UTC+8)

Cost Hot Dog (COST) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.061631
$ 0.061631$ 0.061631

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

-3.06%

-0.94%

-0.94%

Cost Hot Dog (COST) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas COST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COST kaina yra $ 0.061631, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COST per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – -3.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cost Hot Dog (COST) rinkos informacija

$ 762.62K
$ 762.62K$ 762.62K

--
----

$ 762.62K
$ 762.62K$ 762.62K

949.39M
949.39M 949.39M

949,390,000.0
949,390,000.0 949,390,000.0

Dabartinė Cost Hot Dog rinkos kapitalizacija yra $ 762.62K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. COST apyvartoje yra 949.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 949390000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 762.62K

Cost Hot Dog (COST) kainos istorija USD

Šiandienos Cost Hot Dog kainos pokytis į USD: $ 0.
Cost Hot Dog 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cost Hot Dog 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cost Hot Dog 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3.06%
30 dienų$ 0-14.02%
60 dienų$ 0-18.69%
90 dienų$ 0--

Kas yra Cost Hot Dog (COST)

$COST the greatest fight against inflation.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Cost Hot Dog (COST) išteklius

Oficiali svetainė

Cost Hot Dog kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cost Hot Dog (COST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cost Hot Dog (COST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cost Hot Dog prognozes.

Peržiūrėkite Cost Hot Dog kainos prognozę dabar!

COST į vietos valiutas

Cost Hot Dog (COST) Tokenomika

Supratimas apie Cost Hot Dog (COST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COSTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cost Hot Dog (COST)

Kiek Cost Hot Dog(COST) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COST kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COST į USD kaina?
Dabartinė COST kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cost Hot Dog rinkos kapitalizacija?
COST rinkos kapitalizacija yra $ 762.62KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COST apyvartoje?
COST apyvartoje yra 949.39MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COST kaina?
COST pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.061631USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COST kaina?
COST pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra COST prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COST yra --USD.
Ar COST kaina šiais metais kils?
COST šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COST kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:21:51(UTC+8)

Cost Hot Dog (COST) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.