Cosmic Universe Magick logotipas

Cosmic Universe Magick kaina (MAGICK)

Neįtraukta į sąrašą

1 MAGICK į USD – tiesioginė kaina:

$0.00246293
$0.00246293$0.00246293
-0.50%1D
mexc
USD
Cosmic Universe Magick (MAGICK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:09:57(UTC+8)

Cosmic Universe Magick (MAGICK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00245799
$ 0.00245799$ 0.00245799
24 val. žemiausia
$ 0.00249766
$ 0.00249766$ 0.00249766
24 val. aukščiausia

$ 0.00245799
$ 0.00245799$ 0.00245799

$ 0.00249766
$ 0.00249766$ 0.00249766

$ 4.44
$ 4.44$ 4.44

$ 0.00149764
$ 0.00149764$ 0.00149764

--

-0.54%

+19.71%

+19.71%

Cosmic Universe Magick (MAGICK) realiojo laiko kaina yra $0.00246293. Per pastarąsias 24 valandas MAGICK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00245799 iki aukščiausios $ 0.00249766 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAGICK kaina yra $ 4.44, o žemiausia – $ 0.00149764.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAGICK per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) rinkos informacija

$ 157.36K
$ 157.36K$ 157.36K

--
----

$ 243.65K
$ 243.65K$ 243.65K

63.89M
63.89M 63.89M

98,927,130.11703493
98,927,130.11703493 98,927,130.11703493

Dabartinė Cosmic Universe Magick rinkos kapitalizacija yra $ 157.36K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MAGICK apyvartoje yra 63.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 98927130.11703493. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 243.65K

Cosmic Universe Magick (MAGICK) kainos istorija USD

Šiandienos Cosmic Universe Magick kainos pokytis į USD: $ 0.
Cosmic Universe Magick 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007040211.
Cosmic Universe Magick 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007732927.
Cosmic Universe Magick 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008025564847069221.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.54%
30 dienų$ -0.0007040211-28.58%
60 dienų$ +0.0007732927+31.40%
90 dienų$ +0.0008025564847069221+48.34%

Kas yra Cosmic Universe Magick (MAGICK)

MAGICK is the utility token for Cosmic Universe, a fantasy worldbuilder MMORPG.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Cosmic Universe Magick kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cosmic Universe Magick (MAGICK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cosmic Universe Magick (MAGICK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cosmic Universe Magick prognozes.

Peržiūrėkite Cosmic Universe Magick kainos prognozę dabar!

MAGICK į vietos valiutas

Cosmic Universe Magick (MAGICK) Tokenomika

Supratimas apie Cosmic Universe Magick (MAGICK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MAGICKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cosmic Universe Magick (MAGICK)

Kiek Cosmic Universe Magick(MAGICK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MAGICK kaina USD valiuta yra 0.00246293USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MAGICK į USD kaina?
Dabartinė MAGICK kaina USD valiuta yra $ 0.00246293. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cosmic Universe Magick rinkos kapitalizacija?
MAGICK rinkos kapitalizacija yra $ 157.36KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MAGICK apyvartoje?
MAGICK apyvartoje yra 63.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MAGICK kaina?
MAGICK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.44USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MAGICK kaina?
MAGICK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00149764USD.
Kokia yra MAGICK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MAGICK yra --USD.
Ar MAGICK kaina šiais metais kils?
MAGICK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MAGICK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:09:57(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.