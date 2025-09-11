Daugiau apie CONWAI

Conwai kaina (CONWAI)

1 CONWAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00155309
0.00%1D
Conwai (CONWAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:53:13(UTC+8)

Conwai (CONWAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.00497817
$ 0.00141535
--

--

-3.36%

-3.36%

Conwai (CONWAI) realiojo laiko kaina yra $0.00155309. Per pastarąsias 24 valandas CONWAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CONWAI kaina yra $ 0.00497817, o žemiausia – $ 0.00141535.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CONWAI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -3.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Conwai (CONWAI) rinkos informacija

$ 4.35M
--
$ 15.53M
2.80B
10,000,000,000.0
Dabartinė Conwai rinkos kapitalizacija yra $ 4.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CONWAI apyvartoje yra 2.80B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.53M

Conwai (CONWAI) kainos istorija USD

Šiandienos Conwai kainos pokytis į USD: $ 0.
Conwai 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002521581.
Conwai 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000057673.
Conwai 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0002521581-16.23%
60 dienų$ -0.0000057673-0.37%
90 dienų$ 0--

Kas yra Conwai (CONWAI)

One chain covering the full Artificial Intelligence lifecycle, from data collection, labeling, and preprocessing to model training, evaluation, fine-tuning, inference, RAG, and RLHF. The Conwai Mainnet is set to become the premier choice for generative AI builders and creators, offering an unparalleled platform that emphasizes speed, affordability, and user freedom. Designed with cutting-edge technology, Conwai Mainnet provides the ideal environment for innovators to bring their AI-driven visions to life.

Conwai (CONWAI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Conwai kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Conwai (CONWAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Conwai (CONWAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Conwai prognozes.

Peržiūrėkite Conwai kainos prognozę dabar!

CONWAI į vietos valiutas

Conwai (CONWAI) Tokenomika

Supratimas apie Conwai (CONWAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CONWAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Conwai (CONWAI)

Kiek Conwai(CONWAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CONWAI kaina USD valiuta yra 0.00155309USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CONWAI į USD kaina?
Dabartinė CONWAI kaina USD valiuta yra $ 0.00155309. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Conwai rinkos kapitalizacija?
CONWAI rinkos kapitalizacija yra $ 4.35MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CONWAI apyvartoje?
CONWAI apyvartoje yra 2.80BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CONWAI kaina?
CONWAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00497817USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CONWAI kaina?
CONWAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00141535USD.
Kokia yra CONWAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CONWAI yra --USD.
Ar CONWAI kaina šiais metais kils?
CONWAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CONWAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

