COLANA logotipas

COLANA kaina (COLANA)

Neįtraukta į sąrašą

1 COLANA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00064252
+1.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
COLANA (COLANA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:55:42(UTC+8)

COLANA (COLANA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.059012
$ 0
+0.53%

+1.69%

+12.27%

+12.27%

COLANA (COLANA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas COLANA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COLANA kaina yra $ 0.059012, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COLANA per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – +1.69%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

COLANA (COLANA) rinkos informacija

$ 64.19K
--
$ 64.19K
100.00M
100,000,000.0
Dabartinė COLANA rinkos kapitalizacija yra $ 64.19K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. COLANA apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 64.19K

COLANA (COLANA) kainos istorija USD

Šiandienos COLANA kainos pokytis į USD: $ 0.
COLANA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
COLANA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
COLANA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.69%
30 dienų$ 0+20.08%
60 dienų$ 0+30.38%
90 dienų$ 0--

Kas yra COLANA (COLANA)

Colana — NFTs — DAPPS — Innovative Reward System — The Colana Farming — And more. Real drink on the market coming soon!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

COLANA (COLANA) išteklius

Oficiali svetainė

COLANA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos COLANA (COLANA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų COLANA (COLANA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes COLANA prognozes.

Peržiūrėkite COLANA kainos prognozę dabar!

COLANA į vietos valiutas

COLANA (COLANA) Tokenomika

Supratimas apie COLANA (COLANA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COLANAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie COLANA (COLANA)

Kiek COLANA(COLANA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COLANA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COLANA į USD kaina?
Dabartinė COLANA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra COLANA rinkos kapitalizacija?
COLANA rinkos kapitalizacija yra $ 64.19KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COLANA apyvartoje?
COLANA apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COLANA kaina?
COLANA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.059012USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COLANA kaina?
COLANA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra COLANA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COLANA yra --USD.
Ar COLANA kaina šiais metais kils?
COLANA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COLANA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:55:42(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.