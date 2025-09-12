Daugiau apie COINYE

Coinye West logotipas

Coinye West kaina (COINYE)

Neįtraukta į sąrašą

$0.00053984
+2.30%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
Coinye West (COINYE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:50:09(UTC+8)

Coinye West (COINYE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.04538102
-0.17%

+2.36%

+5.72%

+5.72%

Coinye West (COINYE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas COINYE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COINYE kaina yra $ 0.04538102, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COINYE per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – +2.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Coinye West (COINYE) rinkos informacija

$ 474.63K
--
$ 539.63K
879.55M
1,000,000,000.0
Dabartinė Coinye West rinkos kapitalizacija yra $ 474.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. COINYE apyvartoje yra 879.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 539.63K

Coinye West (COINYE) kainos istorija USD

Šiandienos Coinye West kainos pokytis į USD: $ 0.
Coinye West 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Coinye West 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Coinye West 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.36%
30 dienų$ 0-4.15%
60 dienų$ 0-9.81%
90 dienų$ 0--

Kas yra Coinye West (COINYE)

Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Coinye West (COINYE) išteklius

Oficiali svetainė

Coinye West kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Coinye West (COINYE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Coinye West (COINYE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Coinye West prognozes.

Peržiūrėkite Coinye West kainos prognozę dabar!

COINYE į vietos valiutas

Coinye West (COINYE) Tokenomika

Supratimas apie Coinye West (COINYE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COINYEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Coinye West (COINYE)

Kiek Coinye West(COINYE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COINYE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COINYE į USD kaina?
Dabartinė COINYE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Coinye West rinkos kapitalizacija?
COINYE rinkos kapitalizacija yra $ 474.63KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COINYE apyvartoje?
COINYE apyvartoje yra 879.55MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COINYE kaina?
COINYE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04538102USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COINYE kaina?
COINYE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra COINYE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COINYE yra --USD.
Ar COINYE kaina šiais metais kils?
COINYE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COINYE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:50:09(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.