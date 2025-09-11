Daugiau apie COLS

Cointel kaina (COLS)

Neįtraukta į sąrašą

1 COLS į USD – tiesioginė kaina:

$0.02580445
$0.02580445$0.02580445
+1.20%1D
USD
Cointel (COLS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:52:40(UTC+8)

Cointel (COLS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02447358
$ 0.02447358$ 0.02447358
24 val. žemiausia
$ 0.02592919
$ 0.02592919$ 0.02592919
24 val. aukščiausia

$ 0.02447358
$ 0.02447358$ 0.02447358

$ 0.02592919
$ 0.02592919$ 0.02592919

$ 0.04323066
$ 0.04323066$ 0.04323066

$ 0.02379788
$ 0.02379788$ 0.02379788

+0.34%

+1.26%

-33.44%

-33.44%

Cointel (COLS) realiojo laiko kaina yra $0.02580445. Per pastarąsias 24 valandas COLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02447358 iki aukščiausios $ 0.02592919 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COLS kaina yra $ 0.04323066, o žemiausia – $ 0.02379788.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COLS per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – +1.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -33.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cointel (COLS) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

$ 257.34M
$ 257.34M$ 257.34M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė Cointel rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.75M. COLS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 257.34M

Cointel (COLS) kainos istorija USD

Šiandienos Cointel kainos pokytis į USD: $ +0.00032105.
Cointel 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0086382280.
Cointel 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0091514940.
Cointel 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.008161444056282815.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00032105+1.26%
30 dienų$ -0.0086382280-33.47%
60 dienų$ -0.0091514940-35.46%
90 dienų$ -0.008161444056282815-24.02%

Kas yra Cointel (COLS)

Global Cryptocurrency Trading Analysis Platform. Helping you invest smarter.

Cointel (COLS) išteklius

Oficiali svetainė

Cointel kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cointel (COLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cointel (COLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cointel prognozes.

Peržiūrėkite Cointel kainos prognozę dabar!

COLS į vietos valiutas

Cointel (COLS) Tokenomika

Supratimas apie Cointel (COLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cointel (COLS)

Kiek Cointel(COLS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COLS kaina USD valiuta yra 0.02580445USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COLS į USD kaina?
Dabartinė COLS kaina USD valiuta yra $ 0.02580445. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cointel rinkos kapitalizacija?
COLS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COLS apyvartoje?
COLS apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COLS kaina?
COLS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04323066USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COLS kaina?
COLS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02379788USD.
Kokia yra COLS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COLS yra $ 1.75MUSD.
Ar COLS kaina šiais metais kils?
COLS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COLS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:52:40(UTC+8)

