Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCoinmetro (XCM), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Coinmetro (XCM) Informacija

CoinMetro, a one-of-a-kind, licensed, and regulated financial platform that will fuel the future of blockchain innovation. Through a tokenized ecosystem CoinMetro provides a gateway for both novice and professional traders and investors to get involved in the crypto space with an ease of access not yet seen in the industry. Our goal, above all else, is to make sure that your overall CoinMetro experience is nothing short of exemplary.

Oficiali svetainė:
https://coinmetro.com/
Baltoji knyga:
https://coinmetro.com/whitepaper/

Coinmetro (XCM) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Coinmetro (XCM) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 23.51M
Bendra pasiūla:
$ 316.55M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 302.27M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 24.62M
Visų laikų rekordas:
$ 0.923577
Visų laikų minimumas:
$ 0.01235123
Dabartinė kaina:
$ 0.07777
Coinmetro (XCM) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Coinmetro (XCM) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų XCM tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek XCM tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate XCM tokenomiką, galite peržiūrėti XCM tokeno kainą realiuoju laiku!

XCM kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda XCM? Mūsų XCM kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.