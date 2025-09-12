Daugiau apie DFX

CoinDesk DeFi Select Index logotipas

CoinDesk DeFi Select Index kaina (DFX)

Neįtraukta į sąrašą

1 DFX į USD – tiesioginė kaina:

$2.14
$2.14$2.14
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
CoinDesk DeFi Select Index (DFX) kainos grafikas realiu laiku
CoinDesk DeFi Select Index (DFX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.14
$ 2.14
24 val. žemiausia
$ 2.14
$ 2.14
24 val. aukščiausia

$ 2.14
$ 2.14

$ 2.14
$ 2.14

$ 2.48
$ 2.48

$ 0.950398
$ 0.950398

+0.09%

+0.09%

+0.17%

+0.17%

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) realiojo laiko kaina yra $2.14. Per pastarąsias 24 valandas DFX svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.14 iki aukščiausios $ 2.14 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DFX kaina yra $ 2.48, o žemiausia – $ 0.950398.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DFX per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – +0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) rinkos informacija

$ 154.75K
$ 154.75K

--
----

$ 154.75K
$ 154.75K

72.30K
72.30K

72,298.54584798626
72,298.54584798626

Dabartinė CoinDesk DeFi Select Index rinkos kapitalizacija yra $ 154.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DFX apyvartoje yra 72.30K vienetų, o bendras kiekis siekia 72298.54584798626. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 154.75K

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) kainos istorija USD

Šiandienos CoinDesk DeFi Select Index kainos pokytis į USD: $ +0.00186762.
CoinDesk DeFi Select Index 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2372391160.
CoinDesk DeFi Select Index 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1606632820.
CoinDesk DeFi Select Index 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.3602415525498858.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00186762+0.09%
30 dienų$ -0.2372391160-11.08%
60 dienų$ +0.1606632820+7.51%
90 dienų$ +0.3602415525498858+20.24%

Kas yra CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance (“DeFi”) Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) išteklius

Oficiali svetainė

CoinDesk DeFi Select Index kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CoinDesk DeFi Select Index (DFX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CoinDesk DeFi Select Index (DFX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CoinDesk DeFi Select Index prognozes.

Peržiūrėkite CoinDesk DeFi Select Index kainos prognozę dabar!

DFX į vietos valiutas

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Tokenomika

Supratimas apie CoinDesk DeFi Select Index (DFX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DFXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

Kiek CoinDesk DeFi Select Index(DFX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DFX kaina USD valiuta yra 2.14USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DFX į USD kaina?
Dabartinė DFX kaina USD valiuta yra $ 2.14. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CoinDesk DeFi Select Index rinkos kapitalizacija?
DFX rinkos kapitalizacija yra $ 154.75KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DFX apyvartoje?
DFX apyvartoje yra 72.30KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DFX kaina?
DFX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.48USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DFX kaina?
DFX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.950398USD.
Kokia yra DFX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DFX yra --USD.
Ar DFX kaina šiais metais kils?
DFX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DFX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
