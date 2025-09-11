Coinbase Wrapped DOGE kaina (CBDOGE)
-0.72%
+3.02%
+15.18%
+15.18%
Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) realiojo laiko kaina yra $0.249447. Per pastarąsias 24 valandas CBDOGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.238925 iki aukščiausios $ 0.263684 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CBDOGE kaina yra $ 0.287223, o žemiausia – $ 0.098605.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CBDOGE per pastarąją valandą pasikeitė -0.72%, per 24 valandas – +3.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Coinbase Wrapped DOGE rinkos kapitalizacija yra $ 4.83M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CBDOGE apyvartoje yra 19.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 19357118.92623844. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.83M
Šiandienos Coinbase Wrapped DOGE kainos pokytis į USD: $ +0.00731322.
Coinbase Wrapped DOGE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0295416090.
Coinbase Wrapped DOGE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0573568453.
Coinbase Wrapped DOGE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00731322
|+3.02%
|30 dienų
|$ +0.0295416090
|+11.84%
|60 dienų
|$ +0.0573568453
|+22.99%
|90 dienų
|$ 0
|--
Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
