Coinbase Wrapped DOGE kaina (CBDOGE)

1 CBDOGE į USD – tiesioginė kaina:

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) kainos grafikas realiu laiku
Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) kainos informacija (USD)

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) realiojo laiko kaina yra $0.249447. Per pastarąsias 24 valandas CBDOGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.238925 iki aukščiausios $ 0.263684 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CBDOGE kaina yra $ 0.287223, o žemiausia – $ 0.098605.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CBDOGE per pastarąją valandą pasikeitė -0.72%, per 24 valandas – +3.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) rinkos informacija

Dabartinė Coinbase Wrapped DOGE rinkos kapitalizacija yra $ 4.83M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CBDOGE apyvartoje yra 19.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 19357118.92623844. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.83M

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) kainos istorija USD

Šiandienos Coinbase Wrapped DOGE kainos pokytis į USD: $ +0.00731322.
Coinbase Wrapped DOGE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0295416090.
Coinbase Wrapped DOGE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0573568453.
Coinbase Wrapped DOGE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00731322+3.02%
30 dienų$ +0.0295416090+11.84%
60 dienų$ +0.0573568453+22.99%
90 dienų$ 0--

Kas yra Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)

Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) išteklius

Oficiali svetainė

Coinbase Wrapped DOGE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Coinbase Wrapped DOGE prognozes.

Peržiūrėkite Coinbase Wrapped DOGE kainos prognozę dabar!

CBDOGE į vietos valiutas

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Tokenomika

Supratimas apie Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CBDOGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)

Kiek Coinbase Wrapped DOGE(CBDOGE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CBDOGE kaina USD valiuta yra 0.249447USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CBDOGE į USD kaina?
Dabartinė CBDOGE kaina USD valiuta yra $ 0.249447. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Coinbase Wrapped DOGE rinkos kapitalizacija?
CBDOGE rinkos kapitalizacija yra $ 4.83MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CBDOGE apyvartoje?
CBDOGE apyvartoje yra 19.36MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CBDOGE kaina?
CBDOGE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.287223USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CBDOGE kaina?
CBDOGE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.098605USD.
Kokia yra CBDOGE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CBDOGE yra --USD.
Ar CBDOGE kaina šiais metais kils?
CBDOGE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CBDOGE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra" ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.