Coin98 Dollar kaina (CUSD)
+0.08%
+1.20%
-0.11%
-0.11%
Coin98 Dollar (CUSD) realiojo laiko kaina yra $0.85567. Per pastarąsias 24 valandas CUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.845512 iki aukščiausios $ 0.85567 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CUSD kaina yra $ 1.27, o žemiausia – $ 0.446195.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +1.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Coin98 Dollar rinkos kapitalizacija yra $ 32.10K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CUSD apyvartoje yra 37.51K vienetų, o bendras kiekis siekia 37512.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.10K
Šiandienos Coin98 Dollar kainos pokytis į USD: $ +0.01015772.
Coin98 Dollar 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0435761071.
Coin98 Dollar 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0435761071.
Coin98 Dollar 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0446485165136463.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.01015772
|+1.20%
|30 dienų
|$ +0.0435761071
|+5.09%
|60 dienų
|$ +0.0435761071
|+5.09%
|90 dienų
|$ +0.0446485165136463
|+5.51%
CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum).
Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
