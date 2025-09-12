Daugiau apie CGV

Cogito Finance kaina (CGV)

1 CGV į USD – tiesioginė kaina:

$0.00466623
$0.00466623$0.00466623
-0.80%1D
Cogito Finance (CGV) kainos grafikas realiu laiku
Cogito Finance (CGV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.37%

-0.89%

-4.64%

-4.64%

Cogito Finance (CGV) realiojo laiko kaina yra $0.00466623. Per pastarąsias 24 valandas CGV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00465841 iki aukščiausios $ 0.0047458 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CGV kaina yra $ 0.302004, o žemiausia – $ 0.00318066.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CGV per pastarąją valandą pasikeitė -0.37%, per 24 valandas – -0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cogito Finance (CGV) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Cogito Finance rinkos kapitalizacija yra $ 466.69K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CGV apyvartoje yra 100.01M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.67M

Cogito Finance (CGV) kainos istorija USD

Šiandienos Cogito Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
Cogito Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007492476.
Cogito Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003111241.
Cogito Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.002031846415618211.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.89%
30 dienų$ -0.0007492476-16.05%
60 dienų$ -0.0003111241-6.66%
90 dienų$ -0.002031846415618211-30.33%

Kas yra Cogito Finance (CGV)

Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Cogito Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cogito Finance (CGV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cogito Finance (CGV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cogito Finance prognozes.

Peržiūrėkite Cogito Finance kainos prognozę dabar!

Cogito Finance (CGV) Tokenomika

Supratimas apie Cogito Finance (CGV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CGVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cogito Finance (CGV)

Kiek Cogito Finance(CGV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CGV kaina USD valiuta yra 0.00466623USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CGV į USD kaina?
Dabartinė CGV kaina USD valiuta yra $ 0.00466623. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cogito Finance rinkos kapitalizacija?
CGV rinkos kapitalizacija yra $ 466.69KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CGV apyvartoje?
CGV apyvartoje yra 100.01MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CGV kaina?
CGV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.302004USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CGV kaina?
CGV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00318066USD.
Kokia yra CGV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CGV yra --USD.
Ar CGV kaina šiais metais kils?
CGV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CGV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
