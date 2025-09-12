Daugiau apie CODEX

Codex Multichain logotipas

Codex Multichain kaina (CODEX)

Neįtraukta į sąrašą

1 CODEX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00149651
$0.00149651$0.00149651
0.00%1D
mexc
USD
Codex Multichain (CODEX) kainos grafikas realiu laiku
Codex Multichain (CODEX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.07168
$ 0.07168$ 0.07168

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.89%

+1.89%

Codex Multichain (CODEX) realiojo laiko kaina yra $0.00149651. Per pastarąsias 24 valandas CODEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CODEX kaina yra $ 0.07168, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CODEX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +1.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Codex Multichain (CODEX) rinkos informacija

$ 149.65K
$ 149.65K$ 149.65K

--
----

$ 149.65K
$ 149.65K$ 149.65K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Codex Multichain rinkos kapitalizacija yra $ 149.65K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CODEX apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 149.65K

Codex Multichain (CODEX) kainos istorija USD

Šiandienos Codex Multichain kainos pokytis į USD: $ 0.
Codex Multichain 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001940933.
Codex Multichain 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000821051.
Codex Multichain 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0001940933-12.96%
60 dienų$ -0.0000821051-5.48%
90 dienų$ 0--

Kas yra Codex Multichain (CODEX)

The CODEX project represents an innovative initiative in the field of blockchain and cryptocurrencies. It is conceived as a versatile and comprehensive solution, intended to provide a wide range of services for both users and developers in the landscape of cryptocurrencies. The main objective of CODEX is to create an ecosystem that facilitates navigation in the world of cryptocurrencies, offering tools that facilitate trading, investing, managing digital assets and promoting your projects. These features make CODEX an ambitious and multifunctional project in the world of cryptocurrencies, aimed at simplifying and enhancing user experience in the sector.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Codex Multichain (CODEX) išteklius

Oficiali svetainė

Codex Multichain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Codex Multichain (CODEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Codex Multichain (CODEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Codex Multichain prognozes.

Peržiūrėkite Codex Multichain kainos prognozę dabar!

CODEX į vietos valiutas

Codex Multichain (CODEX) Tokenomika

Supratimas apie Codex Multichain (CODEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CODEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Codex Multichain (CODEX)

Kiek Codex Multichain(CODEX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CODEX kaina USD valiuta yra 0.00149651USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CODEX į USD kaina?
Dabartinė CODEX kaina USD valiuta yra $ 0.00149651. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Codex Multichain rinkos kapitalizacija?
CODEX rinkos kapitalizacija yra $ 149.65KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CODEX apyvartoje?
CODEX apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CODEX kaina?
CODEX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.07168USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CODEX kaina?
CODEX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CODEX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CODEX yra --USD.
Ar CODEX kaina šiais metais kils?
CODEX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CODEX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.