COCO COIN (COCO) realiojo laiko kaina yra $0.00002745. Per pastarąsias 24 valandas COCO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002726 iki aukščiausios $ 0.00002754 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COCO kaina yra $ 0.00268607, o žemiausia – $ 0.00002603.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COCO per pastarąją valandą pasikeitė +0.36%, per 24 valandas – +0.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė COCO COIN rinkos kapitalizacija yra $ 938.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. COCO apyvartoje yra 34.20B vienetų, o bendras kiekis siekia 34200000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 938.99K
Šiandienos COCO COIN kainos pokytis į USD: $ 0.
COCO COIN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000128991.
COCO COIN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000175520.
COCO COIN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.23%
|30 dienų
|$ -0.0000128991
|-46.99%
|60 dienų
|$ -0.0000175520
|-63.94%
|90 dienų
|$ 0
|--
COCO Project Description: Purpose: COCO is a Social Finance (SocialFi) meme token designed to create a vibrant and engaging community around digital assets. Our aim is to blend social interaction with financial opportunities, offering a fun and rewarding experience for our users. Function: COCO operates as a meme token within the SocialFi space, leveraging community-driven initiatives and social engagement to drive its value and utility. The token facilitates social interactions, rewards active community participation, and supports various social-based events and activities. Utility: The COCO token has several key uses within the ecosystem: Community Engagement: COCO fosters a lively community by incentivizing interaction and participation through social activities. Rewards: Token holders can earn rewards through community engagement and participating in special events. Social Events: COCO supports various social-based events that enhance the user experience and drive token adoption. COCO aims to combine the excitement of meme culture with the benefits of social finance, creating a unique and interactive platform that rewards users for their involvement and enthusiasm.
