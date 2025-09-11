Daugiau apie CNHT

CNH Tether logotipas

CNH Tether kaina (CNHT)

Neįtraukta į sąrašą

1 CNHT į USD – tiesioginė kaina:

$0.125014
$0.125014$0.125014
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
CNH Tether (CNHT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:04:24(UTC+8)

CNH Tether (CNHT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.125014
$ 0.125014$ 0.125014
24 val. žemiausia
$ 0.125028
$ 0.125028$ 0.125028
24 val. aukščiausia

$ 0.125014
$ 0.125014$ 0.125014

$ 0.125028
$ 0.125028$ 0.125028

$ 0.432049
$ 0.432049$ 0.432049

$ 0.099129
$ 0.099129$ 0.099129

--

-0.00%

+25.01%

+25.01%

CNH Tether (CNHT) realiojo laiko kaina yra $0.125014. Per pastarąsias 24 valandas CNHT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.125014 iki aukščiausios $ 0.125028 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CNHT kaina yra $ 0.432049, o žemiausia – $ 0.099129.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CNHT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +25.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CNH Tether (CNHT) rinkos informacija

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

20.50M
20.50M 20.50M

--
----

Dabartinė CNH Tether rinkos kapitalizacija yra $ 2.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CNHT apyvartoje yra 20.50M vienetų, o bendras kiekis siekia . Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 0.00

CNH Tether (CNHT) kainos istorija USD

Šiandienos CNH Tether kainos pokytis į USD: $ 0.
CNH Tether 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0195609280.
CNH Tether 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0039175887.
CNH Tether 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.00%
30 dienų$ +0.0195609280+15.65%
60 dienų$ -0.0039175887-3.13%
90 dienų$ 0--

Kas yra CNH Tether (CNHT)



CNH Tether (CNHT) išteklius

Oficiali svetainė

CNH Tether kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CNH Tether (CNHT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CNH Tether (CNHT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CNH Tether prognozes.

Peržiūrėkite CNH Tether kainos prognozę dabar!

CNHT į vietos valiutas

CNH Tether (CNHT) Tokenomika

Supratimas apie CNH Tether (CNHT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CNHTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CNH Tether (CNHT)

Kiek CNH Tether(CNHT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CNHT kaina USD valiuta yra 0.125014USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CNHT į USD kaina?
Dabartinė CNHT kaina USD valiuta yra $ 0.125014. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CNH Tether rinkos kapitalizacija?
CNHT rinkos kapitalizacija yra $ 2.56MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CNHT apyvartoje?
CNHT apyvartoje yra 20.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CNHT kaina?
CNHT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.432049USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CNHT kaina?
CNHT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.099129USD.
Kokia yra CNHT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CNHT yra --USD.
Ar CNHT kaina šiais metais kils?
CNHT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CNHT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
CNH Tether (CNHT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.