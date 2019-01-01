ClownWorld (CLOWN) Tokenomika

ClownWorld (CLOWN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieClownWorld (CLOWN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
ClownWorld (CLOWN) Informacija

We are a Solana memecoin based around the clown world meme, which is frequently used by Elon Musk on X to suggest how absurd many things in todays mainstream news, politics and culture are. With dozens and dozens of large accounts on X posting about these topics daily, this is a topic that is starting to gain widespread attention as more people wake up to the nonsensical information fed to them by the mainstream media and say to themselves, "that is ridiculous!" We are the first ClownWorld memecoin to be created and continue to grow through investment of time, energy and money by the developer and community. We plan to become a 'household name' memecoin in time.

https://solclownworld.com/

ClownWorld (CLOWN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius ClownWorld (CLOWN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 11.14K
$ 11.14K
Bendra pasiūla:
$ 987.30M
$ 987.30M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 987.30M
$ 987.30M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 11.14K
$ 11.14K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00138925
$ 0.00138925
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0

ClownWorld (CLOWN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ClownWorld (CLOWN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CLOWN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CLOWN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CLOWN tokenomiką, galite peržiūrėti CLOWN tokeno kainą realiuoju laiku!

CLOWN kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CLOWN? Mūsų CLOWN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.