ClownWorld (CLOWN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CLOWN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLOWN kaina yra $ 0.00138925, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLOWN per pastarąją valandą pasikeitė +1.34%, per 24 valandas – +2.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ClownWorld rinkos kapitalizacija yra $ 10.84K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CLOWN apyvartoje yra 987.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 987304371.0630821. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.84K
Šiandienos ClownWorld kainos pokytis į USD: $ 0.
ClownWorld 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ClownWorld 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ClownWorld 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.93%
|30 dienų
|$ 0
|+69.61%
|60 dienų
|$ 0
|+102.22%
|90 dienų
|$ 0
|--
We are a Solana memecoin based around the clown world meme, which is frequently used by Elon Musk on X to suggest how absurd many things in todays mainstream news, politics and culture are. With dozens and dozens of large accounts on X posting about these topics daily, this is a topic that is starting to gain widespread attention as more people wake up to the nonsensical information fed to them by the mainstream media and say to themselves, "that is ridiculous!" We are the first ClownWorld memecoin to be created and continue to grow through investment of time, energy and money by the developer and community. We plan to become a 'household name' memecoin in time.
