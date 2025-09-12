CLOSED kaina (CLOSED)
+5.29%
+5.29%
CLOSED (CLOSED) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CLOSED svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLOSED kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLOSED per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +5.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė CLOSED rinkos kapitalizacija yra $ 768.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CLOSED apyvartoje yra 2.51B vienetų, o bendras kiekis siekia 2513694140.226304. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 768.08K
Šiandienos CLOSED kainos pokytis į USD: $ 0.
CLOSED 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CLOSED 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CLOSED 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+10.29%
|60 dienų
|$ 0
|+10.52%
|90 dienų
|$ 0
|--
CLOSED is the politically charged memecoin that tackles illegal immigration, social cohesion, and economic strain with bold narrative and real-world impact. CLOSED is a narrative-driven memecoin that shines a provocative spotlight on the complex issue of illegal immigration in the United States. Blending satire, politics, and community engagement, CLOSED uses the meme medium to ignite conversations about fairness, public resources, and social stability. The project highlights the real-world impact of illegal immigration on public services, low-skilled job markets, and national cohesion—issues often overlooked in mainstream crypto narratives. By weaving a message of balance and societal responsibility, CLOSED positions itself as more than a meme—it’s a symbol of social community. 🔺 Our mission: Allocate a portion of proceeds to support families affected by the challenges of illegal immigration, helping them access the tools they need to rebuild. 🔺 Our vision: A meme-powered community with a purpose—to blend humor, tension, and activism into a project that sparks discussion and delivers tangible support.
