Daugiau apie CLOAK

CLOAK Kainos informacija

CLOAK Oficiali svetainė

CLOAK Tokenomika

CLOAK Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Cloakcoin logotipas

Cloakcoin kaina (CLOAK)

Neįtraukta į sąrašą

1 CLOAK į USD – tiesioginė kaina:

$0.03402614
$0.03402614$0.03402614
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Cloakcoin (CLOAK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:49:42(UTC+8)

Cloakcoin (CLOAK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 31.28
$ 31.28$ 31.28

$ 0.00301783
$ 0.00301783$ 0.00301783

--

--

0.00%

0.00%

Cloakcoin (CLOAK) realiojo laiko kaina yra $0.03402614. Per pastarąsias 24 valandas CLOAK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLOAK kaina yra $ 31.28, o žemiausia – $ 0.00301783.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLOAK per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cloakcoin (CLOAK) rinkos informacija

$ 206.53K
$ 206.53K$ 206.53K

--
----

$ 206.55K
$ 206.55K$ 206.55K

6.07M
6.07M 6.07M

6,070,408.24789335
6,070,408.24789335 6,070,408.24789335

Dabartinė Cloakcoin rinkos kapitalizacija yra $ 206.53K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CLOAK apyvartoje yra 6.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 6070408.24789335. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 206.55K

Cloakcoin (CLOAK) kainos istorija USD

Šiandienos Cloakcoin kainos pokytis į USD: $ 0.
Cloakcoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001654521.
Cloakcoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0053856370.
Cloakcoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0077494119349657.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0001654521-0.48%
60 dienų$ +0.0053856370+15.83%
90 dienų$ -0.0077494119349657-18.55%

Kas yra Cloakcoin (CLOAK)

Cloakcoin is a completely secure, fully private and untraceable digital cash with full fungibilty (all coins equivalent). Cloakcoin is able to achieve this privacy through the use of an offchain coin mixing system called “Enigma”. Check out CoinBureau for the complete review on Cloakcoin.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Cloakcoin (CLOAK) išteklius

Oficiali svetainė

Cloakcoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cloakcoin (CLOAK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cloakcoin (CLOAK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cloakcoin prognozes.

Peržiūrėkite Cloakcoin kainos prognozę dabar!

CLOAK į vietos valiutas

Cloakcoin (CLOAK) Tokenomika

Supratimas apie Cloakcoin (CLOAK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLOAKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cloakcoin (CLOAK)

Kiek Cloakcoin(CLOAK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CLOAK kaina USD valiuta yra 0.03402614USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CLOAK į USD kaina?
Dabartinė CLOAK kaina USD valiuta yra $ 0.03402614. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cloakcoin rinkos kapitalizacija?
CLOAK rinkos kapitalizacija yra $ 206.53KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CLOAK apyvartoje?
CLOAK apyvartoje yra 6.07MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CLOAK kaina?
CLOAK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 31.28USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CLOAK kaina?
CLOAK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00301783USD.
Kokia yra CLOAK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CLOAK yra --USD.
Ar CLOAK kaina šiais metais kils?
CLOAK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CLOAK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:49:42(UTC+8)

Cloakcoin (CLOAK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.