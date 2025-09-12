Daugiau apie CLASH

Clashub logotipas

Clashub kaina (CLASH)

Neįtraukta į sąrašą

1 CLASH į USD – tiesioginė kaina:

-0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Clashub (CLASH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:49:29(UTC+8)

Clashub (CLASH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.00%

+0.19%

+0.56%

+0.56%

Clashub (CLASH) realiojo laiko kaina yra $0.00108314. Per pastarąsias 24 valandas CLASH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00107611 iki aukščiausios $ 0.00108419 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLASH kaina yra $ 0.01936885, o žemiausia – $ 0.0005263.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLASH per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +0.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Clashub (CLASH) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Clashub rinkos kapitalizacija yra $ 319.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CLASH apyvartoje yra 295.26M vienetų, o bendras kiekis siekia 900000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 974.83K

Clashub (CLASH) kainos istorija USD

Šiandienos Clashub kainos pokytis į USD: $ 0.
Clashub 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000749448.
Clashub 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000773947.
Clashub 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004079040393404997.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.19%
30 dienų$ +0.0000749448+6.92%
60 dienų$ -0.0000773947-7.14%
90 dienų$ +0.0004079040393404997+60.41%

Kas yra Clashub (CLASH)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Clashub (CLASH) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Clashub kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Clashub (CLASH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Clashub (CLASH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Clashub prognozes.

Peržiūrėkite Clashub kainos prognozę dabar!

CLASH į vietos valiutas

Clashub (CLASH) Tokenomika

Supratimas apie Clashub (CLASH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLASHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Clashub (CLASH)

Kiek Clashub(CLASH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CLASH kaina USD valiuta yra 0.00108314USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CLASH į USD kaina?
Dabartinė CLASH kaina USD valiuta yra $ 0.00108314. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Clashub rinkos kapitalizacija?
CLASH rinkos kapitalizacija yra $ 319.81KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CLASH apyvartoje?
CLASH apyvartoje yra 295.26MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CLASH kaina?
CLASH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01936885USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CLASH kaina?
CLASH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0005263USD.
Kokia yra CLASH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CLASH yra --USD.
Ar CLASH kaina šiais metais kils?
CLASH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CLASH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:49:29(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.