CLAPCAT logotipas

CLAPCAT kaina ($CLAP)

Neįtraukta į sąrašą

1 $CLAP į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
CLAPCAT ($CLAP) kainos grafikas realiu laiku
CLAPCAT ($CLAP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00480693
$ 0.00480693$ 0.00480693

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

-0.90%

-14.72%

-14.72%

CLAPCAT ($CLAP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $CLAP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $CLAP kaina yra $ 0.00480693, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $CLAP per pastarąją valandą pasikeitė -0.38%, per 24 valandas – -0.90%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CLAPCAT ($CLAP) rinkos informacija

$ 11.57K
$ 11.57K$ 11.57K

--
----

$ 11.57K
$ 11.57K$ 11.57K

794.93M
794.93M 794.93M

794,934,298.102298
794,934,298.102298 794,934,298.102298

Dabartinė CLAPCAT rinkos kapitalizacija yra $ 11.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $CLAP apyvartoje yra 794.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 794934298.102298. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.57K

CLAPCAT ($CLAP) kainos istorija USD

Šiandienos CLAPCAT kainos pokytis į USD: $ 0.
CLAPCAT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CLAPCAT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CLAPCAT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.90%
30 dienų$ 0-95.24%
60 dienų$ 0-97.84%
90 dienų$ 0--

Kas yra CLAPCAT ($CLAP)

CLAPCAT is the whimsical sibling to POPCAT, diving into the meme universe with a unique twist. Instead of the iconic pop, CLAPCAT delivers a satisfying clap, aiming to capture the hearts of internet users with its simplicity and charm. This project blends humor with cultural commentary, utilizing the universal gesture of clapping to explore themes of encouragement, celebration, and the absurd. CLAPCAT promises to be both a standalone meme phenomenon and a playful commentary on internet culture, engaging users through interactive clapping experiences across social platforms. With its launch, CLAPCAT not only seeks to entertain but also to reflect on the shared human experience through the lens of digital applause.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

CLAPCAT ($CLAP) išteklius

Oficiali svetainė

CLAPCAT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CLAPCAT ($CLAP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CLAPCAT ($CLAP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CLAPCAT prognozes.

Peržiūrėkite CLAPCAT kainos prognozę dabar!

$CLAP į vietos valiutas

CLAPCAT ($CLAP) Tokenomika

Supratimas apie CLAPCAT ($CLAP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $CLAPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CLAPCAT ($CLAP)

Kiek CLAPCAT($CLAP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $CLAP kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $CLAP į USD kaina?
Dabartinė $CLAP kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CLAPCAT rinkos kapitalizacija?
$CLAP rinkos kapitalizacija yra $ 11.57KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $CLAP apyvartoje?
$CLAP apyvartoje yra 794.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $CLAP kaina?
$CLAP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00480693USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $CLAP kaina?
$CLAP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $CLAP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $CLAP yra --USD.
Ar $CLAP kaina šiais metais kils?
$CLAP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $CLAP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.