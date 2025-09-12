Daugiau apie CITDEL

Citadel by Virtuals logotipas

Citadel by Virtuals kaina (CITDEL)

Neįtraukta į sąrašą

1 CITDEL į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0,20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Citadel by Virtuals (CITDEL) kainos grafikas realiu laiku
Citadel by Virtuals (CITDEL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00330767
$ 0,00330767$ 0,00330767

$ 0
$ 0$ 0

+0,48%

+0,13%

+14,51%

+14,51%

Citadel by Virtuals (CITDEL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CITDEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CITDEL kaina yra $ 0,00330767, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CITDEL per pastarąją valandą pasikeitė +0,48%, per 24 valandas – +0,13%, o per pastarąsias 7 dienas – +14,51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Citadel by Virtuals (CITDEL) rinkos informacija

$ 34,83K
$ 34,83K$ 34,83K

--
----

$ 34,83K
$ 34,83K$ 34,83K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Dabartinė Citadel by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 34,83K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CITDEL apyvartoje yra 1,00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34,83K

Citadel by Virtuals (CITDEL) kainos istorija USD

Šiandienos Citadel by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
Citadel by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Citadel by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Citadel by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0,13%
30 dienų$ 0+9,81%
60 dienų$ 0-26,95%
90 dienų$ 0--

Kas yra Citadel by Virtuals (CITDEL)

Citadel is an AI agent tracks macro indicators—such as monetary policy, market liquidity, and macro trends—alongside expert commentary and market sentiment to provide actionable insights. Citadel analyzes central bank updates, inflation, unemployment data, and other economic indicators to benefit both TradFi and DeFi investors Holding 200,000 or more $CITDEL tokens unlocks exclusive access to the terminal, where you can interact with Citadel directly at https://www.citadelagent.ai

Citadel by Virtuals (CITDEL) išteklius

Oficiali svetainė

Citadel by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Citadel by Virtuals (CITDEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Citadel by Virtuals (CITDEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Citadel by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite Citadel by Virtuals kainos prognozę dabar!

CITDEL į vietos valiutas

Citadel by Virtuals (CITDEL) Tokenomika

Supratimas apie Citadel by Virtuals (CITDEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CITDELišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Citadel by Virtuals (CITDEL)

Kiek Citadel by Virtuals(CITDEL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CITDEL kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CITDEL į USD kaina?
Dabartinė CITDEL kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Citadel by Virtuals rinkos kapitalizacija?
CITDEL rinkos kapitalizacija yra $ 34,83KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CITDEL apyvartoje?
CITDEL apyvartoje yra 1,00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CITDEL kaina?
CITDEL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0,00330767USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CITDEL kaina?
CITDEL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CITDEL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CITDEL yra --USD.
Ar CITDEL kaina šiais metais kils?
CITDEL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CITDEL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
