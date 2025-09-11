Daugiau apie SN64

SN64 Kainos informacija

SN64 Oficiali svetainė

SN64 Tokenomika

SN64 Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Chutes logotipas

Chutes kaina (SN64)

Neįtraukta į sąrašą

1 SN64 į USD – tiesioginė kaina:

$37.62
$37.62$37.62
+4.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Chutes (SN64) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:51:36(UTC+8)

Chutes (SN64) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 35.47
$ 35.47$ 35.47
24 val. žemiausia
$ 38.31
$ 38.31$ 38.31
24 val. aukščiausia

$ 35.47
$ 35.47$ 35.47

$ 38.31
$ 38.31$ 38.31

$ 104.42
$ 104.42$ 104.42

$ 31.55
$ 31.55$ 31.55

-1.34%

+4.55%

+8.08%

+8.08%

Chutes (SN64) realiojo laiko kaina yra $37.65. Per pastarąsias 24 valandas SN64 svyravo nuo žemiausios kainos $ 35.47 iki aukščiausios $ 38.31 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SN64 kaina yra $ 104.42, o žemiausia – $ 31.55.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SN64 per pastarąją valandą pasikeitė -1.34%, per 24 valandas – +4.55%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Chutes (SN64) rinkos informacija

$ 97.05M
$ 97.05M$ 97.05M

--
----

$ 97.05M
$ 97.05M$ 97.05M

2.58M
2.58M 2.58M

2,580,059.178412548
2,580,059.178412548 2,580,059.178412548

Dabartinė Chutes rinkos kapitalizacija yra $ 97.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SN64 apyvartoje yra 2.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 2580059.178412548. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 97.05M

Chutes (SN64) kainos istorija USD

Šiandienos Chutes kainos pokytis į USD: $ +1.64.
Chutes 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -8.2158211050.
Chutes 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -12.3136358100.
Chutes 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -44.31807443954474.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +1.64+4.55%
30 dienų$ -8.2158211050-21.82%
60 dienų$ -12.3136358100-32.70%
90 dienų$ -44.31807443954474-54.06%

Kas yra Chutes (SN64)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Chutes (SN64) išteklius

Oficiali svetainė

Chutes kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Chutes (SN64) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chutes (SN64) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chutes prognozes.

Peržiūrėkite Chutes kainos prognozę dabar!

SN64 į vietos valiutas

Chutes (SN64) Tokenomika

Supratimas apie Chutes (SN64) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SN64išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Chutes (SN64)

Kiek Chutes(SN64) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SN64 kaina USD valiuta yra 37.65USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SN64 į USD kaina?
Dabartinė SN64 kaina USD valiuta yra $ 37.65. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Chutes rinkos kapitalizacija?
SN64 rinkos kapitalizacija yra $ 97.05MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SN64 apyvartoje?
SN64 apyvartoje yra 2.58MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SN64 kaina?
SN64 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 104.42USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SN64 kaina?
SN64 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 31.55USD.
Kokia yra SN64 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SN64 yra --USD.
Ar SN64 kaina šiais metais kils?
SN64 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SN64 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:51:36(UTC+8)

Chutes (SN64) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.